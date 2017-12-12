Как загадать желание на Новый год правильно?

В новогоднюю ночь тысячи людей загадывают желания под бой курантов и искренне верят, что их мечта осуществится. Но оказывается, что нужно уметь правильно давать верные посылы для того, чтобы желаемое стало действительным. Как правильно загадывать желания на Новый год 2018, чтобы оно исполнилось? Рекомендации об этом читайте в нашем материале.

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Магический коктейль

Через несколько недель в наши дома постучится Новый год. Искусные хозяйки приготовят ужин и накроют стол, а хозяева под бой курантов разольют шампанское по бокалам.

Самый популярный способ, которым пользуются уже несколько десятков лет, как раз связан с приготовлением к празднику. Перед застольем пишут желаемое на листочке, поджигают его, а затем бросают в свой бокал и выпивают его в тот момент, когда стрелки часов сходятся на цифре 12. Говорят, что этот способ действительно оправдывает мечты и заряжает энергией на новый год.

Загадать желание в итальянский способ

Если вам не по душе такой коктейль, рекомендуем попробовать европейский способ загадывания желаний. В этом ритуале могут принимать участие даже дети. Поэтому соберитесь всей семьей и пусть каждый возьмет по 12 виноградин. По мнению итальянцев, этот фрукт приносит богатство и счастье.

Однако есть не торопитесь. Как только стрелки часов укажут на 12, начинайте очищать фрукт от косточек. Сделать это вы должны до последнего удара курантов, а только потом каждый может съесть свою порцию. Главное, не забудьте перед этим загадать свое желание. Этот способ и радостный, и интересен. Поэтому первые минуты Нового года вы встретите весело и энергично.

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Снежинка в помощь

Таким методом можно загадывать желание, если Новый год выдался снежным. В полночь нужно выйти на улицу и поймать снежинку. Если она не растает пока бьют часы, вашей мечте суждено осуществиться.

Свеча горит…

Свечи с давних времен захватывали своей магической силой. Их использовали и для освещения, и для гадания. Кроме того, свечи создают атмосферу интима и романтики. Если вас привлекает сила огня, то обязательно попробуйте этот способ для воплощения своих желаний. Возьмите тонкую свечу и ровно в 12 зажгите ее. Прошепчите над ней заветные слова и поставьте на праздничный стол. Если свеча продержится до конца вечера и не погаснет, ваше задуманное осуществится.

Важная деталь

И самое главное, чтобы ваше желание исполнилось, нужно правильно его сформулировать, а точнее – избегать частицы «не». Например, если вы хотите перестать болеть, напишите, что хотите здоровья вместо «хочу не болеть». Говорят, что желания реагируют на мечты в реальном времени, а не в далеком будущем. Помните, нужно опасаться своих желаний, ибо они могут исполниться. Поэтому просто правильно поверьте, чтобы ваша истинная мечта нашла к вам дорогу.

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