Победительница третьего сезона шоу «Х-фактор» AIDA Николайчук стала триумфатором вокального конкурса в Япониии. Она приняла участие в местном шоу Mozart и одержала победу над известной японской певицей Саей Асакуре (Saya Asakura), исполнив в соревновании песню на японском языке!

AIDA Николайчук покорила японцев сочетанием ангельской внешности и хрустально чистого голоса на шоу Mozart. Суть этого вокального конкурса в том, чтобы два исполнителя соревновались между собой, исполняя одну и ту же песню.

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Победителя выбирает не судейская комиссия, которую можно упрекнуть в субъективности, а караоке-машина! Это чудо – изобретение не только считывает правильность попадания в слова, как это делают упрощенные ее версии для мирового использования, а и фиксирует чистоту звука, громкость голоса, необходимые тембры, мелизмы, субтоны, вибрации и прочие нюансы мурашкопробирающего исполнения.

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AIDA Николайчук не просто покорила Асахи-ТВ своим голосом, она без акцента и ошибок исполнила песню на чужом для себя языке, выбив из борьбы за главный приз именитую восточную артистку. Во время своего участия в шоу команда певицы снимала все происходящее за кулисами.

Несмотря на то, что выступления оценивает исключительно караоке – машина, шоу не лишено судейской линейки, в состав которой вошли всемирно известный скрипач Taro Hakase, певицаTomotaka Okamoto, актриса Anju Suzuki, продюсер и музыкант Hyadain, телеведущая Maasa Takahashi и трое членов группы «Kanjani-eight» — Shingo Murakami, Shota Yasuda , Tadayoshi Ookura.

Японские СМИ в восхищении! О таланте украинки пишут и говорят со всех изданий и телеканалов. Сама AIDA Николайчук теперь раздумывает о записи песни на японском языке. Однако, пока в планах у певицы выпуск полностью англоязычного альбома, для чего это осенью артистка и запускает краудфандинговую кампанию.