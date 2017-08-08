8 августа 2017 года отмечается Всемирный День Кошек! Историю праздника, фото самых известных котов мира, а также их истории вы найдете в нашем материале.
История праздника
В мире практически не существует людей, равнодушных к кошкам. Любовь и привязанность к пушистикам настолько велика, что у них обязательно должен был появиться специальный праздник. Именно поэтому, в 2002 году Международный фонд Animal Welfare стал инициатором создания Всемирного дня кошек.
Интересно, что в мире существует несколько Дней кошек — в разных странах этот праздник отмечают в разные дни. Например, в США — 29 октября, в России — 1 марта, в Италии — 17 ноября, в Японии — 22 февраля, а в Польше — 17 февраля.
Популярность праздника объясняется тем, что кошки испокон веков были самыми популярными домашними любимцами человека. Примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, и более половины выбрали именно кошек.
Как отмечают день кошек
К этому празднику в разных странах устраивают специальные выставки, открывают кошачьи парки, где можно выгуливать своих любимцев, дизайнеры даже шьют коллекции одежды для пушистиков. Также в этот день принято привозить еду в кошачьи питомники и не просто корм, а всяческие деликатесы, вроде мяса или рыбы.
Самые известные кошки:
Наверное самый известный кот в интернете — Grumpy Cat (сердитый кот), стал знаменитостью благодаря своей необычной внешности. По словам хозяйки — у него такой внешний вид из-за врожденной карликовости и неправильного прикуса. Кстати, мало кто знает, но на самом деле настоящее имя кота — Tardar Sauce (Соус Тардар)
Еще один всем известный белоснежный кот Сэм — единственный в мире обладатель “бровей”. Такой уникальный окрас делает мордочку кота вечно удивленной и даже немного печальной. У него даже есть свой сайт, где продают сувениры с его изображением. Деньги от продаж идут благотворительной организации, которая занимается спасением бродячих животных.
#tbt to this fine looking (and concerned) Yankee Doodle Dandy. 🇺🇸 Публикация от Sam (@samhaseyebrows)
Фотографиями этого кота пестрит весь интернет. Кота Широнеко называют самым ленивым, самым расслабленным и самым счастливым котом в мире. Из-за своих полузакрытых глаз он всегда выглядит сонным. Кот живет в Британии и ему уже 10 лет. Жилплощадь с ним делят еще 4 собрата.
#shironeko #shirothecat #fat #cat #cutie #cuteness #love Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_)
Двуликая кошка Венера известна своим удивительным окрасом — одна половина ее мордочки черная, а другая рыжая. Кроме этого, ее глаза тоже разного цвета — один зеленый, другой голубой. Такой окрас у кота из-за гетерохромии — патологии, которая характеризуется избытком или же наоборот нехваткой меланина в организме. Ученый, который занимается изучением генетики домашних животных Лесли Лайонс утверждает — анализ ДНК, взятый с разных сторон мордочки Венеры, будет разным. Кошка живет в США, ее забрали из приюта.
Самая удивительная кошка — Лил Баб выглядит очень необычно и даже немного нелепо. Все из-за врожденной генетической мутации — она родилась карликовой, у неё нет зубов и недоразвитая челюсть. Не смотря на это — Лил Баб полностью здоровая и счастливая кошка. У нее есть свой блог, где она отвечает на вопросы о политике и даже обещает написать книгу. По ее словам — она прибыла с планеты Баб Баб Баб. Кроме того, Лил Баб участвует в акциях по спасению животных.
A sneaky BUB. #lilbub Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)
Rabies is a serious disease that threatens the lives of cats, and even though she doesn’t even have teeth, BUB is vaccinated, and your cats should be too. BUB has teamed up with the PUREVAX® team to help spread the #VaxYourCat message. Visit the link in BUB’s bio to learn more. #sponsored Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)
Кот-звезда Снупи обладает званием “самый плюшевый кот в мире”. Уже через два месяца, после того как хозяева котика выложили его фотографию в интернет поклонники Снупи исчислялись десятками тысяч. Сегодня число его фанов превышает миллион человек. Уже не раз поднимались разговоры о том, чтобы создать о Снупи и его жизни мульстериал. Хотя хозяева котика, говорят, что его звездная жизнь ничем не отличается от жизни любого кота. Любимые его занятие — спать, есть, размышлять о нелегкой кошачьей судьбе, всматриваясь в пустоту, медитировать и ухаживать за собой.
Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe)
#snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe)
Титул самого злого кота в мире носит кот по имени Гарфи. Его мало назвать злым, когда его видишь, появляется мысль, будто он ненавидит всех и замышляет убийство. Он живет в Турции и по словам хозяев Гарфи — он очень милый и дружелюбный кот. Но в то же время, когда ему что-то не нравится он начинает грозно рычать, страшновато, правда? Такому котику лучше не перечить и не забывать кормить его и гладить, мало ли что.
Now I just need to calculate how much cat food that is per year and I will solve the question! Публикация от Garfi — Angry Cat (@meetgarfi)
I am the king of house… Happy Caturday ! #WHPmood #TheWeekOnInstagram #weeklyfluf Публикация от Garfi — Angry Cat (@meetgarfi)
Его глаза всегда широко открыты, а окрас на морде говорит о том, что кота поражает буквально все. Встречайте, самый удивленный кот в мире — Банья. На просторах интернета его прозвали OMG-котом и отправляют в качестве шокированного стикера. Информации про него мало, известно только, что живет он в Китае и ему уже целых 14 лет.
It seems that it’s surprised to be snapped pictures. pic.twitter.com/6MzgdySGO3
— OMG BANYE (@BanyeOmg) 9 апреля 2016 г.
Самый стильный на сегодняшний день кот — Гамильтон. Из-за его окраса на морде в виде модных усов в стиле “хэндлбар”, его называют котом-хипстером. Его хозяин рассказывает — не смог устоять перед обаянием Гамильтона, когда выбирал себе домашнего питомца. А сейчас с удовольствием собирает все мемы со своим любимцем и радуется его известности.
Beast Cat #mustachecat Публикация от — Hamilton The Hipster Cat — (@hamilton_the_hipster_cat)
Кот с самыми красивыми глазами — Коби — появился в 2015 году и тут же стал звездой. Над тем, реальность это и фотошоп долго велись споры, ведь его огромные синие глаза с черной подводкой действительно выглядят невероятно. Порода кота — британская короткошерстная, а такие нетипичные для его породы глаза появились благодаря кровосмешениям в роду. Судя по аккаунту в инстаграме, Коби очень любит фотографироваться и делает это с удовольствием, меняя наряды как настоящая модель. А ещё, по словам хозяйки Коби, он любит спать на подушке, играть с резиновой уточкой в ванной и консервы из тунца.
Публикация от Coby The Cat (@cobythecat)
Лучше всего о музе великих художников — коте по имени Заратустра скажет цитата с его личного сайта: “Нас зовут Заратустра. Мы – кот. Мы – самый лучший в мире кот, как утверждает наш ассистент, которого профаны почему-то называют нашей хозяйкой. Волею высшего жребия мы лишены низменных инстинктов, и все наше послеобеденное время (а покушать мы милостиво любим) мы склонны предаваться размышлениям о Высоком. А еще мы очень, очень, очень любим Ыскусство. Наша страсть – позировать великим творцам, лишь великие по достоинству способны оценить нашу могучую стать и возвышенную душу”.
«Whom I should scratch the first: the guy or the dog?» 😹 Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait #FatCatArt #janvaneyck #vaneyck #paintingoftheday #catpainting #classicart #classicartmemes #fatcat #bigcat #catsofinstagram #orangecat #gingertabby #gingercat #catlover #catsoftheday #bestmeow Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
Eugene Delacroix, «Liberty Cat leading the people» #FatCatArt Happy Bastille Day, our French friends! 🇫🇷 Allons chatons de la patrie, Le jour de gloire est arrivé! 😻 #BastilleDay #14juillet #artprint #paintingoftheday #catpainting #classicart #classicartmemes #fatcat #bigcat #catsofinstagram #orangecat #gingertabby #gingercat #catlover #catsoftheday #bestmeow #кот #gato #katze #neko #chat
Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
Наряды для кошек — очень спорная вещь. Далеко не каждый кот согласится, чтобы на него надели платье или костюмчик. Но не Луна — она всегда хочет выглядеть потрясающе и ей это удается. Ее прозвище говорит само за себя — модница Луна. Благодаря своим хозяевам, она не только супермодель, но и модный блоггер.
Anything good takes time so feel lucky and admire my purrfection! Thank you Jesus! #catsofinstagram #cats #purrfect #lunathefashionkitty Публикация от Luna (@lunathefashionkitty)
Purrfection exist 😽😹#perfection #catsofinstagram #catstagram #toocute #toofab
Публикация от Luna (@lunathefashionkitty)