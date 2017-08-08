8 августа 2017 года отмечается Всемирный День Кошек! Историю праздника, фото самых известных котов мира, а также их истории вы найдете в нашем материале.

История праздника

В мире практически не существует людей, равнодушных к кошкам. Любовь и привязанность к пушистикам настолько велика, что у них обязательно должен был появиться специальный праздник. Именно поэтому, в 2002 году Международный фонд Animal Welfare стал инициатором создания Всемирного дня кошек.

Интересно, что в мире существует несколько Дней кошек — в разных странах этот праздник отмечают в разные дни. Например, в США — 29 октября, в России — 1 марта, в Италии — 17 ноября, в Японии — 22 февраля, а в Польше — 17 февраля.

Популярность праздника объясняется тем, что кошки испокон веков были самыми популярными домашними любимцами человека. Примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, и более половины выбрали именно кошек.



Как отмечают день кошек

К этому празднику в разных странах устраивают специальные выставки, открывают кошачьи парки, где можно выгуливать своих любимцев, дизайнеры даже шьют коллекции одежды для пушистиков. Также в этот день принято привозить еду в кошачьи питомники и не просто корм, а всяческие деликатесы, вроде мяса или рыбы.

Самые известные кошки:

Наверное самый известный кот в интернете — Grumpy Cat (сердитый кот), стал знаменитостью благодаря своей необычной внешности. По словам хозяйки — у него такой внешний вид из-за врожденной карликовости и неправильного прикуса. Кстати, мало кто знает, но на самом деле настоящее имя кота — Tardar Sauce (Соус Тардар)

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Июл 14 2017 в 8:35 PDT

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Июн 23 2017 в 1:40 PDT

Еще один всем известный белоснежный кот Сэм — единственный в мире обладатель “бровей”. Такой уникальный окрас делает мордочку кота вечно удивленной и даже немного печальной. У него даже есть свой сайт, где продают сувениры с его изображением. Деньги от продаж идут благотворительной организации, которая занимается спасением бродячих животных.

#tbt to this fine looking (and concerned) Yankee Doodle Dandy. 🇺🇸 Публикация от Sam (@samhaseyebrows) Июл 27 2017 в 6:11 PDT

Фотографиями этого кота пестрит весь интернет. Кота Широнеко называют самым ленивым, самым расслабленным и самым счастливым котом в мире. Из-за своих полузакрытых глаз он всегда выглядит сонным. Кот живет в Британии и ему уже 10 лет. Жилплощадь с ним делят еще 4 собрата.

#shironeko #shirothecat #fat #cat #cutie #cuteness #piggy #love Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_) Мар 9 2016 в 8:08 PST

#shironeko #shirothecat #fat #cat #cutie #cuteness #love Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_) Ноя 5 2016 в 9:37 PDT

Двуликая кошка Венера известна своим удивительным окрасом — одна половина ее мордочки черная, а другая рыжая. Кроме этого, ее глаза тоже разного цвета — один зеленый, другой голубой. Такой окрас у кота из-за гетерохромии — патологии, которая характеризуется избытком или же наоборот нехваткой меланина в организме. Ученый, который занимается изучением генетики домашних животных Лесли Лайонс утверждает — анализ ДНК, взятый с разных сторон мордочки Венеры, будет разным. Кошка живет в США, ее забрали из приюта.

Caption this Публикация от Venus the Two Face Cat (@venustwofacecat) Июл 25 2017 в 12:26 PDT

Самая удивительная кошка — Лил Баб выглядит очень необычно и даже немного нелепо. Все из-за врожденной генетической мутации — она родилась карликовой, у неё нет зубов и недоразвитая челюсть. Не смотря на это — Лил Баб полностью здоровая и счастливая кошка. У нее есть свой блог, где она отвечает на вопросы о политике и даже обещает написать книгу. По ее словам — она прибыла с планеты Баб Баб Баб. Кроме того, Лил Баб участвует в акциях по спасению животных.

A sneaky BUB. #lilbub Публикация от Lil BUB (@iamlilbub) Июл 22 2017 в 4:06 PDT

Кот-звезда Снупи обладает званием “самый плюшевый кот в мире”. Уже через два месяца, после того как хозяева котика выложили его фотографию в интернет поклонники Снупи исчислялись десятками тысяч. Сегодня число его фанов превышает миллион человек. Уже не раз поднимались разговоры о том, чтобы создать о Снупи и его жизни мульстериал. Хотя хозяева котика, говорят, что его звездная жизнь ничем не отличается от жизни любого кота. Любимые его занятие — спать, есть, размышлять о нелегкой кошачьей судьбе, всматриваясь в пустоту, медитировать и ухаживать за собой.

@snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe) Апр 20 2016 в 12:10 PDT

#snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe) Май 17 2016 в 10:18 PDT

Титул самого злого кота в мире носит кот по имени Гарфи. Его мало назвать злым, когда его видишь, появляется мысль, будто он ненавидит всех и замышляет убийство. Он живет в Турции и по словам хозяев Гарфи — он очень милый и дружелюбный кот. Но в то же время, когда ему что-то не нравится он начинает грозно рычать, страшновато, правда? Такому котику лучше не перечить и не забывать кормить его и гладить, мало ли что.

Now I just need to calculate how much cat food that is per year and I will solve the question! Публикация от Garfi — Angry Cat (@meetgarfi) Июл 31 2017 в 2:04 PDT

I am the king of house… Happy Caturday ! #WHPmood #TheWeekOnInstagram #weeklyfluf Публикация от Garfi — Angry Cat (@meetgarfi) Июл 28 2017 в 2:39 PDT

Его глаза всегда широко открыты, а окрас на морде говорит о том, что кота поражает буквально все. Встречайте, самый удивленный кот в мире — Банья. На просторах интернета его прозвали OMG-котом и отправляют в качестве шокированного стикера. Информации про него мало, известно только, что живет он в Китае и ему уже целых 14 лет.

It seems that it’s surprised to be snapped pictures. pic.twitter.com/6MzgdySGO3 — OMG BANYE (@BanyeOmg) 9 апреля 2016 г.

Самый стильный на сегодняшний день кот — Гамильтон. Из-за его окраса на морде в виде модных усов в стиле “хэндлбар”, его называют котом-хипстером. Его хозяин рассказывает — не смог устоять перед обаянием Гамильтона, когда выбирал себе домашнего питомца. А сейчас с удовольствием собирает все мемы со своим любимцем и радуется его известности.

Beast Cat #mustachecat Публикация от — Hamilton The Hipster Cat — (@hamilton_the_hipster_cat) Июл 24 2017 в 7:06 PDT

Кот с самыми красивыми глазами — Коби — появился в 2015 году и тут же стал звездой. Над тем, реальность это и фотошоп долго велись споры, ведь его огромные синие глаза с черной подводкой действительно выглядят невероятно. Порода кота — британская короткошерстная, а такие нетипичные для его породы глаза появились благодаря кровосмешениям в роду. Судя по аккаунту в инстаграме, Коби очень любит фотографироваться и делает это с удовольствием, меняя наряды как настоящая модель. А ещё, по словам хозяйки Коби, он любит спать на подушке, играть с резиновой уточкой в ванной и консервы из тунца.

Hunting kibble. Публикация от Coby The Cat (@cobythecat) Июл 16 2017 в 11:09 PDT

Лучше всего о музе великих художников — коте по имени Заратустра скажет цитата с его личного сайта: “Нас зовут Заратустра. Мы – кот. Мы – самый лучший в мире кот, как утверждает наш ассистент, которого профаны почему-то называют нашей хозяйкой. Волею высшего жребия мы лишены низменных инстинктов, и все наше послеобеденное время (а покушать мы милостиво любим) мы склонны предаваться размышлениям о Высоком. А еще мы очень, очень, очень любим Ыскусство. Наша страсть – позировать великим творцам, лишь великие по достоинству способны оценить нашу могучую стать и возвышенную душу”.

Наряды для кошек — очень спорная вещь. Далеко не каждый кот согласится, чтобы на него надели платье или костюмчик. Но не Луна — она всегда хочет выглядеть потрясающе и ей это удается. Ее прозвище говорит само за себя — модница Луна. Благодаря своим хозяевам, она не только супермодель, но и модный блоггер.

Anything good takes time so feel lucky and admire my purrfection! Thank you Jesus! #catsofinstagram #cats #purrfect #lunathefashionkitty Публикация от Luna (@lunathefashionkitty) Фев 22 2017 в 10:54 PST