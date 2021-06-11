Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Премьера Звана вечеря новый сезон – смотрите этим летом на СТБ

11.06.2021

Скоро на СТБ состоится премьера шоу Звана вечеря новый сезон! Неожиданные участники, экзотические рецепты и драйвовая атмосфера – у нового сезона есть чем вас удивить. Герои будут способны на все, чтобы получить титул самого гостеприимного хозяина. Временами их методы будут шокировать и поражать. Но все, что происходит на шоу, останется на СТБ! Не пропустите – смотреть онлайн премьеру Звана вечеря новый сезон скоро на СТБ.

Video: Премьера Звана вечеря новый сезон – смотрите этим летом на СТБ


Званый ужин новый сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового сезона программы Званый ужин

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить