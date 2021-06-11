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Прем’єра Звана вечеря новий сезон – дивіться цього літа на СТБ

11.06.2021

Скоро на СТБ відбудеться прем’єра шоу Звана вечеря новий сезон! Неочікувані учасники, екзотичні рецепти та драйвова атмосфера – новий сезон матиме чим вас здивувати. Герої будуть здатні на все, аби отримати титул найгостиннішого господаря. Часом їхні методи шокуватимуть і вражатимуть. Але все, що відбуватиметься на шоу, залишиться на СТБ! Не пропустіть – дивитися онлайн прем’єру Звана вечеря новий сезон скоро на СТБ.

Video: Прем’єра Звана вечеря новий сезон – дивіться цього літа на СТБ


Звана вечеря новий сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового сезону програми Звана вечеря

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