Лучшим защитником почек от заболеваний является грецкий орех. Подробнее об этом узнайте в материале.

Грецкий орех – настоящая защита от заболеваний почек. Причем даже 20 грамм орехов (или 4 орешка) в неделю – это уже хорошая профилактика. Грецкий орех – это продукт номер №1 для профилактики заболеваний почек. Он содержит большое количество Омега 3 и чуть меньше Омега 6 кислот. В основном, благодаря Омега 3 кислотам, орех сокращает фактор риска мочекаменной болезни, так как обладает нефропротекторным действием, то есть, защищает почки.

Несмотря на огромное содержание жиров, грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина в крови. Зрелые орехи являются высокоактивным лекарственным средством. Они полезны в профилактике и лечении атеросклероза, при недостатке витаминов, солей кобальта и железа в организме.

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В орехах много клетчатки и масла, которые помогают наладить деятельность кишечника. Они также полезны пожилым людям, склонным к запорам.

Препараты грецкого ореха обладают бактерицидным, общеукрепляющим, слабительным, противовоспалительным, противоглистным действием.

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