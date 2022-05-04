Кращим захисником нирок від захворювань є волоський горіх. Детальніше про це дізнайтеся в матеріалі.

Волоський горіх – справжній захист від захворювань нирок. Причому навіть 20 грам горіхів (або 4 горішка) на тиждень – це вже гарна профілактика. Волоський горіх – це продукт номер №1 для профілактики захворювань нирок. Він містить велику кількість Омега 3 і трохи менше Омега 6 кислот. Загалом, завдяки Омега 3 кислотам, горіх скорочує фактор ризику сечокам’яної хвороби, оскільки володіє нефропротекторною дією, тобто, захищає нирки.

Незважаючи на великий вміст жирів, волоські горіхи допомагають знизити рівень холестерину в крові. Зрілі горіхи є високоактивним лікарським засобом. Вони корисні у профілактиці та лікуванні атеросклерозу, при нестачі вітамінів, солей кобальту і заліза в організмі.

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У горіхах багато клітковини і масла, які допомагають налагодити діяльність кишечника. Вони також корисні людям похилого віку, схильним до запорів.

Препарати волоського горіха мають бактерицидну, загальнозміцнюючу, проносну, протизапальну, протиглистову дію.

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