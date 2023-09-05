СТБ исключит из показа текущую версию художественного фильма «Юрик» и поручил производителю фильма ОSNOVAFILM production внести значительные изменения

СТБ исключит из показа текущую версию художественного фильма «Юрик» и поручил производителю фильма ОSNOVAFILM production внести значительные изменения

Также вещатель введет усиленную систему проверки контента

Мы благодарим жителей Мариуполя, защитников города и всех украинцев, которые обратили наше внимание на несоответствие части сцен в художественном фильме «Юрик» исторической правде. СТБ удалит из показа текущую версию ленты и приносит извинения зрителям, которых ранил ее показ.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДАЛЬШЕ?

Телеканал СТБ поручил компании-производителю фильма ОSNOVAFILM production внести значительные изменения и разработать новую версию фильма. В частности, исключить какие-либо упоминания Мариуполя как места, в котором разворачиваются события и не использовать названий других украинских городов, которые находились или временно находятся под российской оккупацией. Художественная лента должна включать документальный постскриптум, который отразит реальные факты о масштабе российских преступлений и жертв среди мирного населения и не содержать проявлений других организаций в части освещения эвакуационного процесса.

При этом для нас важно, чтобы реальная история украинского Мариуполя и невинных жертв российской войны была частью национальной памяти. Поэтому в день города-героя Мариуполя телеканал СТБ проведет специальный показ документальных лент, в частности: «Мариуполь. Неутраченная Надежда».

ПОЧЕМУ «ЮРИКА» СТОИТ ПЕРЕДЕЛАТЬ, НО СОХРАНИТЬ?

«Юрик» – это один из первых рассказов о жизни наших детей в условиях российского полномасштабного вторжения, воспроизведенный в художественной форме. В центре картины – история 11-летнего мальчика, ребенка, который в результате вынужден был стать взрослым. Это история о людях, помогающих ему найти спасение. Все они делают самое сложное, что можно сделать во время войны – остаются людьми. О наших «Юриках» из разных украинских городов, переживших российскую оккупацию или еще временно находящихся в ней, должны знать и помнить все.

Этому должны служить все формы контента, в том числе – художественные. Однако художественные переосмысления не могут искажать правду о масштабе последствий российского террора, отражение реальности должно быть более чувствительным, внимательным и более выверенным с точки зрения факт-чекинга. Особенно при наличии упоминаний о конкретных городах, событиях и обстоятельствах русско-украинской войны. Это важный урок не только для нас, но и всей индустрии.

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В БУДУЩЕМ?

Телеканал вводит новую усиленную систему проверки контента, посвященного событиям времени полномасштабной войны для дополнительной оценки его чувствительности и факт-чекинга. Ее нормы будут распространены как на внешних партнеров-производителей контента (как в этом случае), так и на внутренние команды создателей.

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