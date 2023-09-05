СТБ вилучить з показу поточну версію художнього фільму «Юрик» і доручив виробнику стрічки ОSNOVAFILM production внести значні зміни

СТБ вилучить з показу поточну версію художнього фільму «Юрик» і доручив виробнику стрічки ОSNOVAFILM production внести значні зміни

Також мовник запровадить посилену систему перевірки контенту

Ми дякуємо жителям Маріуполя, захисникам міста та всім українцям, які звернули нашу увагу на невідповідність частини сцен в художньому фільмі «Юрик» історичній правді. СТБ вилучить з показу поточну версію стрічки та приносить вибачення перед глядачами, яких ранив її показ.

ЩО МИ РОБИМО ДАЛІ?

Телеканал СТБ доручив компанії-виробнику стрічки ОSNOVAFILM production внести значні зміни і розробити нову версію фільму. Зокрема, виключити будь-які згадки Маріуполя як місця, в якому розгортаються події і не використовувати назв інших українських міст, що знаходились чи тимчасово знаходяться під російською окупацією. Художня стрічка має включати в себе документальний постскриптум, що відобразить реальні факти про масштаб російських злочинів та жертв серед мирного населення і не містити проявів інших організацій в частині висвітлення евакуаційного процесу.

При цьому, для нас важливо, щоб реальна історія українського Маріуполя та невинних жертв російської війни була частиною національної пам’яті. Тому в день міста-героя Маріуполя телеканал СТБ здійснить спеціальний показ документальних стрічок, зокрема: «Маріуполь. Невтрачена Надія».

ЧОМУ “ЮРИКА” ВАРТО ПЕРЕРОБИТИ, АЛЕ ЗБЕРЕГТИ?

«Юрик» — це одна з перших розповідей про життя наших дітей в умовах російського повномасштабного вторгнення, відтворена у художній формі. В центрі картини – історія 11-річного хлопчика, дитини, яка через війну вимушена була стати дорослою. Це історія про людей, які допомагають йому знайти порятунок. Всі вони роблять найскладніше, що можна зробити в час війни – залишаються людьми. Про наших «Юриків» з різних українських міст, що пережили російську окупацію чи ще тимчасово знаходяться в ній, мають знати та пам’ятати всі.

Цьому мають служити всі форми контенту, у тому числі – художні. Проте, художні переосмислення не можуть викривляти правди про масштаб наслідків російського терору, відображення реальності має бути чутливішим, уважнішим і більш вивіреним з точки зору факт-чекингу. Особливо за наявності згадок про конкретні міста, події та обставини російсько-української війни. Це важливий урок не тільки для нас, а і для всієї індустрії.

ЩО МИ БУДЕМО РОБИТИ, ЩОБ УНИКНУТИ ПОМИЛОК В МАЙБУТНЬОМУ?

Телеканал запроваджує нову посилену систему перевірки контенту, присвяченого подіям часу повномасштабної війни, для додаткової оцінки його чутливості та факт-чекінгу. Її норми буде поширено як на зовнішніх партнерів-виробників контенту (як в цьому випадку), так і на внутрішні команди творців.

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