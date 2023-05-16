Я зрікаюсь – смотрите на СТБ с 22.05.2023

Не пропустите премьеру нового сериала на СТБ – смотрите Я зрікаюсь от 22.05.2023!

Криминальная мелодрама расскажет историю следователя Влада, на которого в отделе возлагают большие надежды. Вот только у главного героя есть секрет: его отец – преступник. И однажды Влад предстанет перед выбором – пойти против отца или стать на сторону справедливости. Что выберет он? Узнайте уже очень скоро – смотрите новый сериал. Я зрікаюсь на СТБ с 22 мая.