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Я зрікаюсь

Я зрікаюсь – смотрите на СТБ с 22.05.2023

16.05.2023

Не пропустите премьеру нового сериала на СТБ – смотрите Я зрікаюсь от 22.05.2023!

Криминальная мелодрама расскажет историю следователя Влада, на которого в отделе возлагают большие надежды. Вот только у главного героя есть секрет: его отец – преступник. И однажды Влад предстанет перед выбором – пойти против отца или стать на сторону справедливости. Что выберет он? Узнайте уже очень скоро – смотрите новый сериал. Я зрікаюсь на СТБ с 22 мая.

Video: Я зрікаюсь – смотрите на СТБ с 22.05.2023


Я зрікаюсь – смотрите на СТБ с 22.05.2023

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