Я зрікаюсь – дивіться на СТБ з 22.05.2023

Не пропустіть прем’єру нового серіалу на СТБ – дивіться Я зрікаюсь з 22.05.2023!

Кримінальна мелодрама розповість історію слідчого Влада, на якого у відділку покладають великі сподівання. От тільки в головного героя є секрет: його батько – злочинець. І одного разу Влад постане перед вибором – піти проти батька чи стати на бік справедливості. Що обере він? Дізнайтеся вже дуже скоро – дивіться новий серіал Я зрікаюсь на СТБ з 22 травня.