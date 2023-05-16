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Я зрікаюсь

Я зрікаюсь – дивіться на СТБ з 22.05.2023

16.05.2023

Не пропустіть прем’єру нового серіалу на СТБ – дивіться Я зрікаюсь з 22.05.2023!

Кримінальна мелодрама розповість історію слідчого Влада, на якого у відділку покладають великі сподівання. От тільки в головного героя є секрет: його батько – злочинець. І одного разу Влад постане перед вибором – піти проти батька чи стати на бік справедливості. Що обере він? Дізнайтеся вже дуже скоро – дивіться новий серіал Я зрікаюсь на СТБ з 22 травня.

Video: Я зрікаюсь – дивіться на СТБ з 22.05.2023


Я зрікаюсь – дивіться на СТБ з 22.05.2023

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