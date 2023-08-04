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Video: Майже одружені 2023 8 серія від 04.08.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн Майже одружені 2023. Серіал Майже одружені 2023 8 серія ефір від 04.08.2023 дивитись онлайн
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Серія 8 | 04.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 8 серія від 04.08.2023 та дізнайтеся про зворушливу історію кохання Богдана й Катерини.

Бодя і Катя щодня борються за власне щастя, адже вони постійно зіштовхуються з осудом суспільства, яке не приймає почуттів між колишнім студентом та викладачкою. Попри сумніви матері і друзів, Богдан зробив пропозицію коханій, а вона відповіла взаємністю. Проте на дні народженні героя серіалу Майже одружені 2023 сталася справжня катастрофа! Друг іменинника Сашко розповів усім, що Катя завжди полюбляла молодих студентів, які проводили з нею час заради оцінок. Усі були шоковані. Невже Катя зраджує Богдана? Чому Саша зізнався саме зараз? І що ще приховує викладачка? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 8 від 04.08.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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Дивіться онлайн: Майже одружені 2023 7 серія від 04.08.2023

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