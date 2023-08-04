Майже одружені 2023 7 серія від 04.08.2023 дивитись онлайн

Серія 7 | 04.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 7 серія від 04.08.2023! Раніше Майя боялася шлюбу як вогню, адже всі її одружені друзі розчарувалися в сімейних стосунках. Але в житті дівчини з’явився Костя, заради якого вона поборола свої сумніви та стереотипи. Чи не пожалкує про свій вибір наречена? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023.

Весільна церемонія почалася ідеально: Майя приїхала до коханого на казковому коні. Проте раптом замість романтичної музики зазвучали пристрасні стогони коханців. І Майя впізнала голос свого нареченого! Невже Костя так і залишився бабієм? Чи хтось із його колишніх дівчат вирішила помститися? Історія про кохання, ревнощі та недовіру – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 7 від 04.08.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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