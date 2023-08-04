Майже одружені 2023 5 серія від 04.08.2023 дивитись онлайн

Серія 5 | 04.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 2023 5 серія від 04.08.2023 та дізнайтеся про історію кохання Тані і Сергія, чиє весілля опинилося під загрозою.

У 5 серії серіалу Майже одружені мама Тані занепокоїлася, коли побачила дружку Жанну з нареченим своєї доньки. Її тривога лише посилилася, адже Сергій перед церемонією чомусь проводив більше часу із Жанною, а не з коханою. Коли жінка поділилася сумнівами з іншими подружками Тані, одна з них зізналася, що бачила побачення нареченого та дружки в кафе. А із сумочки Жанни випала медична картка, яка свідчила про вагітність! Невже щастя Тані опинилося під загрозою? Від кого вагітна Жанна? Усі таємниці будуть розкриті посеред весілля – дивіться онлайн серіал Майже одружені серія 5 від 10.02.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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