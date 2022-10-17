День захисників і захисниць України | 17.10.2022 | 2022

Національна поліція України випустила кліп, присвячений українським захисникам. Пісню, на яку знято кліп, виконує оркестр Національної поліції України та військовий ЗСУ Віктор Шайда, що нещодавно повернувся з фронту.

У зніманнях кліпу взяли участь герої, які щодня боронять Україну від російських окупантів: військові ЗСУ, представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби Украіни, ДСНС. Також до знімання долучилися представники підрозділів Національної поліції України, які взяли участь у бойових діях.

Пісня, на яку знято кліп, має назву «Мої предки». Вірші Оксани Забужко, музика Лесі Репецької. Автор ідеї кліпу – Інна Глега.

Виконує композицію оркестр Національної поліції України та солісти Ольга Ковальчук і Віктор Шайда.

Соліст Віктор Шайда – військовий збройних сил України, 19-го окремого стрілецького батальйону, що нещодавно повернувся з фронту. Віктор пішов на службу в ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, разом із двома своїми синами.

У кліпі проведена паралель між сучасними захисниками України та героями минулого – запорізькими козаками.

До виробництва кліпу була залучена волонтерська кінокомпанія «I am Ukraine», спеціалісти якої працювали над всесвітньо відомими фільмами, зокрема «Стар Трек» та «Одного разу в Голлівуді».

Оператор кліпу – Володимир Кратінов. Режисер – Джонні Київський.