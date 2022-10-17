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Video: Национальная полиция выпустила клип, посвященный украинским героям-защитникам

Національна поліція України випустила кліп, присвячений українським захисникам. Пісню виконує оркестр Національної поліції України та військовий ЗСУ Віктор Шайда, що нещодавно повернувся з фронту.
Телеканал СТБ День защитников и защитниц Украины 2022 Национальная полиция выпустила клип, посвященный украинским героям-защитникам
День защитников и защитниц Украины | 17.10.2022 | 2022

Национальная полиция Украины выпустила клип, посвященный украинским защитникам. Песню, на которую снят клип, исполняет недавно вернувшийся с фронта оркестр Национальной полиции Украины и военный ВСУ Виктор Шайда.

В съемках клипа приняли участие герои, ежедневно защищающие Украину от российских оккупантов: военные ВСУ, представители Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной лужбы, ГСЧС. Также в съемках приняли участие представители подразделений Национальной полиции Украины, участвовавшие в боевых действиях.

Песня, на которую снят клип, называется «Мої предки». Стихи Оксаны Забужко, музыка Леси Репецкой. Автор идеи клипа – Инна Глега.

Исполняет композицию оркестр Национальной полиции Украины и солисты Ольга Ковальчук и Виктор Шайда.

Солист Виктор Шайда – военный вооруженных сил Украины, 19-го отдельного стрелкового батальона, недавно вернувшийся с фронта. Виктор пошел на службу в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, вместе с двумя своими сыновьями.

В клипе проведена параллель между современными защитниками Украины и героями прошлого – запорожскими казаками.

К производству клипа была привлечена волонтерская кинокомпания I am Ukraine, специалисты которой работали над всемирно известными фильмами, в частности «Стар Трек» и «Однажды в Голливуде».

Оператор клипа – Владимир Кратинов. Режиссер – Джонни Киевский.

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