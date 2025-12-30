Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Судді проєкту «МастерШеф» привітали з Новим роком 2026

30.12.2025

Судді проєкту «МастерШеф» звернулися до українців із новорічними привітаннями — словами підтримки, вдячності та надії. Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська говорять про головне: людей, які поруч і далеко, про силу єдності, про мир, який так чекають усі українські родини. Ділимося цими теплими словами напередодні Нового року.

З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф

Судді «МастерШеф» привітали українців з Новим роком 2026

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф», ведучий проєкту «Прокинься з Ектором»:

Цей рік вкотре нагадав нам, що найбільша цінність — не подарунки під ялинкою, а люди, які поруч із нами. Просто обійняти рідних, почути голос мами чи сміх дитини — у цьому сьогодні і є вся наша сила.

Я безмежно дякую нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні просто обійняти близьких і мріяти про майбутнє на своїй землі.

Нехай Новий рік принесе у кожну домівку спокій і той самий мир, якого ми всі так сильно чекаємо. Бажаю, щоб кожна родина нарешті знову зібралася за одним столом, а всі, хто зараз далеко, повернулися додому. 

З Новим роком. Нехай він стане для нас роком світлої надії та нашої великої Перемоги.

З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф

Володимир Ярославський, суддя «МастерШеф», ведучий проєкту «Смак дитинства»:

Вітаю з Новим роком. Щастя нам усім і скорішого мирного неба. Люблю вас!

З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф

Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф», ведуча проєкту «Смак дитинства»:

Друзі, вітаю вас із прийдешніми святами! Нехай в домівках ваших буде завжди світло, тепло, радісно і смачно!

Рік був важким для всіх, але ми разом підтримували один одного, готували й надихались сміливими та відважними. Дякую кожному за вашу підтримку і любов, обіймаю і бажаю миру в нашу країну!

З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф
Телеканал СТБ

Команда «Зважених та щасливих» привітала українців з Новим роком 2026

 З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф
Телеканал СТБ

Фарширований короп на Новий рік 2026: рецепт від учасника «МастерШеф»-16 Євгена Гніденко

 З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф
Телеканал СТБ

Запечена новорічна індичка: рецепт від учасниці «МастерШеф»-16

 Новорічний тартар з гребінцем — рецепт від МастерШеф-16
Телеканал СТБ

Святковий рецепт тартару з гребінцем, манго та чорною ікрою від учасників «МастерШеф»-16

 З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф
Телеканал СТБ

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: головні кольори, тренди та поради

 Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Магія зимових свят: як святкують Новий рік у різних країнах світу та які традиції існують
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати