З Новим роком 2026: новорічні привітання від суддів МастерШеф

Судді проєкту «МастерШеф» звернулися до українців із новорічними привітаннями — словами підтримки, вдячності та надії. Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська говорять про головне: людей, які поруч і далеко, про силу єдності, про мир, який так чекають усі українські родини. Ділимося цими теплими словами напередодні Нового року.

Судді «МастерШеф» привітали українців з Новим роком 2026

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф», ведучий проєкту «Прокинься з Ектором»:

Цей рік вкотре нагадав нам, що найбільша цінність — не подарунки під ялинкою, а люди, які поруч із нами. Просто обійняти рідних, почути голос мами чи сміх дитини — у цьому сьогодні і є вся наша сила.

Я безмежно дякую нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні просто обійняти близьких і мріяти про майбутнє на своїй землі.

Нехай Новий рік принесе у кожну домівку спокій і той самий мир, якого ми всі так сильно чекаємо. Бажаю, щоб кожна родина нарешті знову зібралася за одним столом, а всі, хто зараз далеко, повернулися додому.

З Новим роком. Нехай він стане для нас роком світлої надії та нашої великої Перемоги.

Володимир Ярославський, суддя «МастерШеф», ведучий проєкту «Смак дитинства»:

Вітаю з Новим роком. Щастя нам усім і скорішого мирного неба. Люблю вас!

Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф», ведуча проєкту «Смак дитинства»:

Друзі, вітаю вас із прийдешніми святами! Нехай в домівках ваших буде завжди світло, тепло, радісно і смачно!

Рік був важким для всіх, але ми разом підтримували один одного, готували й надихались сміливими та відважними. Дякую кожному за вашу підтримку і любов, обіймаю і бажаю миру в нашу країну!

