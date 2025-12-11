Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Манікюр на Новий рік 2026: кольори, які привернуть достаток й удачу

11.12.2025

Новий рік — це особливий момент, час очікування змін і створення святкового настрою. Манікюр на Новий рік 2026 має гармонійно доповнювати образ, додаючи йому розкоші, впевненості та святковості. Щоб обрати ідеальний дизайн, важливо знати, які кольори та тенденції будуть актуальними цього сезону. Який манікюр зробити на Новий рік 2026 — читайте в матеріалі СТБ.

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Який манікюр зробити на Новий рік 2026: кольори

Новий рік 2026 пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. Це пристрасний і нестримний символ, що втілює шалену енергію, рішучість і постійний рух вперед. Кінь не терпить посередності чи недбалості: він вимагає сміливості, блиску та справжньої вишуканості у кожній деталі.

Символ року диктує основну палітру, яка буде актуальною для новорічного манікюру. Головні кольори, що відображають стихію Вогню та самого Коня:

Усі відтінки червоного: Це головний колір року. Червоний символізує пристрасть, енергію, сміливість, успіх та рішучість. Кінь – тварина активна та благородна, а червоний підсилить ці якості. 

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Золотий/срібний: Метали асоціюються з розкішшю, багатством та блиском вогню. Золотий нагадує про розпечене полум’я та сонячне світло, тоді як срібний може символізувати благородний блиск приборів, прикрас або святкових деталей. Вони приваблюють фінансовий успіх та добробут. Кінь цінує розкіш та свободу, а блискучі елементи в манікюрі підкреслять святковість та привернуть увагу господаря року.

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Коричневий/шоколадний: Ці кольори символізують землю та шерсть самого Коня. Коричневий і шоколадний втілюють стабільність, надійність, затишок та природну силу, а також символізують міцний ґрунт під ногами та надійну основу для починань.

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Жовтий/помаранчевий: Це прямі кольори полумʼя та вогню. Вони приваблюють радість, оптимізм, тепло та життєву енергію і допоможуть відчути свято та привернуть у життя світлі та позитивні події.

Які кольори краще не використовувати для манікюру на Новий 2026 рік?

Щоб не розгнівати Червоного Вогняного Коня, краще уникати певних кольорів:

  • Чорний: у чистому вигляді він може символізувати пригнічення або затемнення вогняної стихії. Його краще використовувати лише як глибоку базу для яскравих акцентів (золота, срібла або червоного) або блискіток, але не як основне покриття всіх нігтів.
  • Темно-синій/блакитний: темні, глибокі відтінки асоціюються з водою, особливо морськими глибинами або холодом. Ці кольори можуть символічно протистояти Вогню.
  • Бліді відтінки: такі кольори, як світло-блакитний, блідо-рожевий, м’ятний або лавандовий (у приглушеному варіанті), не відповідають пристрасній натурі Червоного Вогняного Коня.
  • Сірий: він символізує нудьгу та застій. А вони не личать образу, що має приваблювати успіх та яскраві події.

Підготувала Ангеліна Десятник

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Коли колядувати, щедрувати і засівати в Україні: дати 2025-2026 зимового періоду за новим календарем

 Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок
Телеканал СТБ

Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок, що символізує новий початок

 Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч
Телеканал СТБ

В чому зустрічати Новий рік 2026: кольори та тканини, які привернуть удачу

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Що не можна готувати на Новий рік 2026, щоб не розлютити Червоного вогняного Коня

 День святого Миколая 2025
Телеканал СТБ

Привітання з Днем святого Миколая: в картинках, віршах і прозі від редакції сайту СТБ

 Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч
Телеканал СТБ

Коли День святого Миколая 2025: традиції, звичаї та заборони
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати