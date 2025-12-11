Манікюр на Новий рік 2026: головні кольори та дизайни на новорічну ніч

Манікюр на Новий рік 2026: кольори, які привернуть достаток й удачу

Новий рік — це особливий момент, час очікування змін і створення святкового настрою. Манікюр на Новий рік 2026 має гармонійно доповнювати образ, додаючи йому розкоші, впевненості та святковості. Щоб обрати ідеальний дизайн, важливо знати, які кольори та тенденції будуть актуальними цього сезону. Який манікюр зробити на Новий рік 2026 — читайте в матеріалі СТБ.

Який манікюр зробити на Новий рік 2026: кольори

Новий рік 2026 пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. Це пристрасний і нестримний символ, що втілює шалену енергію, рішучість і постійний рух вперед. Кінь не терпить посередності чи недбалості: він вимагає сміливості, блиску та справжньої вишуканості у кожній деталі.

Символ року диктує основну палітру, яка буде актуальною для новорічного манікюру. Головні кольори, що відображають стихію Вогню та самого Коня:

Усі відтінки червоного: Це головний колір року. Червоний символізує пристрасть, енергію, сміливість, успіх та рішучість. Кінь – тварина активна та благородна, а червоний підсилить ці якості.

Золотий/срібний: Метали асоціюються з розкішшю, багатством та блиском вогню. Золотий нагадує про розпечене полум’я та сонячне світло, тоді як срібний може символізувати благородний блиск приборів, прикрас або святкових деталей. Вони приваблюють фінансовий успіх та добробут. Кінь цінує розкіш та свободу, а блискучі елементи в манікюрі підкреслять святковість та привернуть увагу господаря року.

Коричневий/шоколадний: Ці кольори символізують землю та шерсть самого Коня. Коричневий і шоколадний втілюють стабільність, надійність, затишок та природну силу, а також символізують міцний ґрунт під ногами та надійну основу для починань.

Жовтий/помаранчевий: Це прямі кольори полумʼя та вогню. Вони приваблюють радість, оптимізм, тепло та життєву енергію і допоможуть відчути свято та привернуть у життя світлі та позитивні події.

Які кольори краще не використовувати для манікюру на Новий 2026 рік?

Щоб не розгнівати Червоного Вогняного Коня, краще уникати певних кольорів:

Чорний: у чистому вигляді він може символізувати пригнічення або затемнення вогняної стихії. Його краще використовувати лише як глибоку базу для яскравих акцентів (золота, срібла або червоного) або блискіток, але не як основне покриття всіх нігтів.

Темно-синій/блакитний: темні, глибокі відтінки асоціюються з водою, особливо морськими глибинами або холодом. Ці кольори можуть символічно протистояти Вогню.

Бліді відтінки: такі кольори, як світло-блакитний, блідо-рожевий, м’ятний або лавандовий (у приглушеному варіанті), не відповідають пристрасній натурі Червоного Вогняного Коня.

такі Сірий: він с имволізує нудьгу та застій. А вони не личать образу, що має приваблювати успіх та яскраві події.

