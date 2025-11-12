Проєкти
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025

12.11.2025

18 листопада 2025 року в Києві відбудеться GET Business Festival — щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу. Захід об’єднає понад 90 спікерів із практичними кейсами, 1500+ учасників: підприємців різного рівня бізнесу, інвесторів, топменеджерів і представників держави. Фестиваль проходить уже понад 10 років під егідою ділового медіа Delo.ua, яке цього року в межах заходу святкуватиме 20-річчя.

GET Business Festival 2025: головні теми та спікери фестивалю

GET Business Festival це мультиформатна подія, де кожен учасник може обрати цікаві для себе теми серед трьох тематичних сцен на одній локації. Спікери фестивалю поділяться перевіреними бізнес-стратегіями в Україні та за її межами, аналітикою, прогнозами та інструментами співпраці з державою. 

Теми фестивалю: 

– Головна сцена: вектори масштабування і розвитку бізнесу в найближчі роки, як стати бізнес-партнером великої ритейл-мережі, з якими викликами стикаються українські виробники, як управляти підприємницькими фінансами під час війни, як бізнесу шукати та утримувати кадри. 

– Сцена маркетингових стратегій: як підвищити ефективність маркетингу без великих бюджетів, покращити клієнтський досвід і впровадити диджитал-трансформацію від TikTok до рішень на базі ШІ.

– Сцена бізнес-розвитку: інструменти захисту бізнесу, стратегії масштабування, гранти і навчання для підприємців, секрети успішних франчайзингових  мереж. 

GET Business Festival 2025: теми та головні спікери фестивалю

Серед ключових спікерів:  

  • Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти;
  • Яна Гончаренко, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media;
  • Марина Авдєєва, co-owner «Арсенал Страхування», founder Easy Peasy Insurtech;
  • Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування;
  • Тимур Козонов, засновник Foundation Coffee Roasters;
  • Юлія Плієва, засновниця та СЕО Apple Consulting®;
  • Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Андрій Васильєв, директор з маркетингу «OLX e-com Європа»;
  • Андрій Телюпа, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Олег Кий, керівник напряму транзакційних продуктів та клієнтів МСБ ПриватБанку;
  • Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • Максим Безрук, заступник комерційного директора мережі мультимаркетів «Аврора»
  • Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку;
  • Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media;
  • Євген Синельников, режисер-постановник, телеведучий;
  • Оксана Солодчук, начальниця Управління продуктів та процесів малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро;
  • Олексій Грушецький, в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту;
  • Володимир Матвійчук, засновник мережі Multi cook;
  • Антон Бокий, маркетинг-директор INTERTOP;
  • Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS.

Долучайтеся до найбільшого в Україні фестивалю для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, щоб знаходити нові можливості для розвитку та будувати партнерства, які визначатимуть бізнес-ландшафт України наступних років.

Подробиці та реєстрація за посиланням. Стежте за оновленнями на сторінці Delo.ua у Instagram, Facebook та Telegram-каналі

Про організатора

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. За цей час фестиваль об’єднав понад 10 тис. учасників і 500 спікерів.

