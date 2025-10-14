У дзеркалі реальності: що відомо про PR-марафон, який пройде у Києві

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: що потрібно знати про захід

30 жовтня 2025 року понад 300 комунікаційників і маркетологів та 30 спікерів з усієї України візьмуть участь у PR-марафоні «У дзеркалі реальності». У програмі: 4 панельні дискусії, кейси від ПУМБ, «Ковальська», Eva, Bolt, корпорації «Біосфера» та інших топових компаній, церемонія нагородження Конкурсу PR-кейсів. Учасники обговорять інструменти побудови довіри, прозорості та ефективної комунікації, а також досвід адаптації брендів до швидких змін суспільних настроїв.

Що відомо про PR-марафон «У дзеркалі реальності»

Захід проходить понад 10 років під егідою медіа про маркетинг та комунікації MMR.ua й бізнес/медіа бюро Ekonomika+. Цьогорічний PR-марафон присвячений питанням довіри, прозорості та ефективної комунікації у складних інформаційних умовах. Програма заходу охоплює чотири основні напрями:

— інструменти побудови персональної та корпоративної репутації, соціальна відповідальність, «людський голос» бренду як новий стандарт спілкування. Бізнес і стратегія — роль PR у топменеджменті, вимірюваність результатів, ROI, баланс між інноваціями та ресурсами, а також питання інхаус-відділу чи незалежної агенції.

— вплив ШІ, даних та аналітики на роботу комунікаційників, етична інтеграція технологій та нові канали впливу. Суспільство й кризостійкість — антикризові практики, швидка реакція на помилки, кейси, що демонструють, як бренди зберігають довіру у кризові ситуації.

Серед спікерів марафону — Ксенія Сікорська (ПУМБ), Андрій Здесенко (корпорація «Біосфера»), Сергій Костя (Bolt), Олександра Гнатик (Eva), Ірина Метньова (Vandog Agency), Олена Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Володимир Соболев («Ковальська»), Катерина Гуленок (BROCARD), Ірина Шинкаренко «Епіцентр К», Анна Захараш («Дарниця»), Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг»), Олександра Погоріла (UAgency) та інші провідні експерти ринку.

Під час заходу відбудеться церемонія нагородження Конкурсу PR-кейсів, що демонструє найуспішніші проєкти брендів та формує нові стандарти професійності.

– Ми стежимо за комунікаційним ринком протягом усього року, щоб обрати команди та експертів, які реалізували помітні проєкти або пройшли через значущі зміни. Мета PR-марафону «У дзеркалі реальності» — об’єднати цих професіоналів, щоб дати відповіді на питання: як брендам будувати довіру, ефективно реагувати на виклики та трансформувати суспільні настрої у стратегії розвитку, — підкреслюють організатори заходу.

Коли та де відбудеться захід

PR-марафон «У дзеркалі реальності» відбудеться 30 жовтня 2025 року у Київі, Secret Place (локацію учасники дізнаються напередодні).

Реєструйтесь на PR MRTHN та отримайте доступ до унікальних кейсів з комунікації. Захід реалізують за підтримки партнерів: генерального партнера ПУМБ, генерального медіапартнера «Ми Україна+», креативного партнера Saatchi & Saatchi Ukraine.

Про організатора

MMR.ua — маркер у світі маркетингу та комунікацій, який висвітлює головні тренди, кейси та інсайти з України та світу. Бізнес/медіа бюро Ekonomika+ об’єднує чотири провідні медіа — Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua та «ТОП-100», створюючи потужну інформаційну екосистему, що охоплює бізнес, економіку, політику, маркетинг і жіноче лідерство. Щороку Ekonomika+ проводить масштабні події, серед яких Get Business Festival, MRKTNG-марафон, HR Wisdom Summit, She Congress та Business Wisdom Summit.

PR-марафон «У дзеркалі реальності» продовжує серію професійних заходів, що формують ринок комунікацій та допомагають встановлювати високі стандарти у PR, маркетингу та бізнес-комунікаціях, поєднуючи актуальні знання, практичні кейси та експертні дискусії.