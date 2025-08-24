Проєкти
День Незалежності України: історія свята

24.08.2025

Щороку 24 серпня Україна відзначає найважливіше для кожної держави свято – День Незалежності. 2025 року ця дата припадає на неділю. Країна відзначає День незалежності в умовах повномасштабного вторгнення рф. Додаткового вихідного дня не передбачено. Про історію свята – читайте в матеріалі.

Коли День Незалежності України 2025: історія свята

Незалежність — це фундаментальна основа державності!

Історія свята День Незалежності України

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові «Про День проголошення незалежності України» було зазначено:

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».

iStock-615834216

Однак пізніше виникла потреба перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла «Акт проголошення незалежності України». Потім він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію країни назавжди. Відтоді Україна була проголошена незалежною і суверенною державою.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, цей день є офіційним вихідним. Проте додаткового вихідного дня у понеділок не надається через дію воєнного стану в Україні від 2022 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 2136, під час воєнного стану святкові вихідні не є обов’язковими — остаточне рішення щодо їх надання залишається за роботодавцем.

У 2025 році нашій країні виповнюється 34 роки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

