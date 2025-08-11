Проєкти
Другий «Фестиваль перших п’єс» Театру Ветеранів пройде у Києві 26–31 серпня

11.08.2025

6 днів, 24 прем’єри творів сучасної ветеранської драматургії, виступи театрів з різних міст та відверта розмова про війну й мистецтво — усе це відбудеться у рамках цьогорічного Фестивалю перших п’єс. Це імпреза про тих, хто бачив війну на власні очі — і знайшов у собі сили говорити про це зі сцени.

Другий «Фестиваль перших п’єс» Театру Ветеранів

Фестиваль стартує 26 та 27 серпня у київському культурному кластері «Краків». У наступні дні тексти ветеранів лунатимуть в Молодому театрі, Театрі Лесі Українки, Театрі Франка та Театрі Драматургів.

У рамках Фестивалю представлять більше 20 творів, створеними учасниками другого освітнього курсу Театру Ветеранів, у форматі вистав, театральних читань та ескізів. Окрім того презентують фрагмент музично-пластичної вистави «Енеїда» (режисер Ахтем Сеітаблаєв, хореограф-постановник Ольга Семьошкіна); виставу «Львів 3000», створену ветеранами у львівському реабілітаційному центрі “Unbroken”. А в Театрі Лесі Українки відомий режисер Андрій Жолдак проведе відкриту репетицію на основі тексту ветерана Геннадія Удовенка «Я».

Другий Фестиваль перших п’єс має на меті довести всім, що творчий потенціал людей, які свідомо взяли до рук зброю, направду – безмежний. Також важливо переконатись, що увага до текстів ветеранів – це не скороминуча мода, а прояв дорослішання суспільства. Організатори Фестивалю помітили, що у нових текстах ветерани намагаються не тільки рефлексувати власний досвід, а й виходити на певні узагальнення, аналізувати причини наших спільних труднощів та перемог.

Партнери Фестивалю: Посольство королівства Нідерланди в Україні, ТРО Медіа, Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, ДП «Кримський дім», Театр Драматургів, Saatchi&Saatchi Ukraine, БО «МХП Громаді», Асоціація «Дивись українське», Молодий театр, Театр Франка, Театр Лесі Українки, Starlight media.

Розклад, посилання на соцмережі та квитки на Фестиваль

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

