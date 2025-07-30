Книжкові новинки: любовний роман та фентезі

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Кохання на тлі природних катаклізмів

У кожного жанру є свої прихильники, але романи про кохання – то дуже емпатична література. Читачів приваблюють захопливі сюжети, цікаві герої, їх пристрасті та переживання. Книга Ясмін Шакарамі «Токійський дощ» – це історія Малу, яка приїхала до Японії з Німеччини й закохалася. Дівчину вражає Токіо: неймовірні будівлі, величезний вокзал, шалений рух, щирість і доброзичливість японців. На першій зустрічі з сім’єю, яка її приймає, дівчина сказала, що тут досить спекотно. Через кілька хвилин їй купили парасолю, окуляри, захисний крем і маленький вентилятор на батарейках, щоб гостя почувала себе комфортно. Героїня втікає з Мюнхена, у неї є травматичний досвід. Малу гадає, що переїзд до іншої країни стане наступним етапом в житті. Їй сподобалась токійська сім’я, де вона мала жити. Спочатку не дуже ладнала з Айєю, але потім вони стали друзями. Готовий завжди підтримати Малу і Харуто – молодший брат Аї. Любовна лінія починається з появою Кентаро – хлопця з надзвичайно багатої родини, який розмовляє німецькою і має успішного батька зі зв’язками з якудзою. Все тіло Кентаро прикрашають татуювання. Драматичності роману додає землетрус, після якого місто поглинає катастрофа, а Малу не може відшукати свого коханого. Книга написана на власному досвіді: авторка була в Японії відразу після закінчення середньої школи й пережила там землетрус Тохоку в березні 2011 року. Цікавий сюжет і легкий стиль написання вивів роман до списку бестселерів Spiege. Українським читачам завжди подобались зворушливі історії.

Фентезі – це просто свято!

Фанати Мосян Тонсьов отримали нову серію – «Засновник демонічного шляху». Захопливе азійське фентезі починається з того, що Вей Вусянь, засновник темного шляху, загинув. Не всі повірили в його смерть, але проходили роки, він не відроджувався в тілі смертного. Аж ось після 13 років Вей Вусянь приходить до тями у тілі молодого хлопця Мо Сюанью. Герой розуміє, що він опинився у цій вбогій оселі через Ритуал Пожертви Тіла, який виконав доведений до відчаю хлопчина. Мо Сюанью віддав своє життя, щоб жорстокий дух помстився за його страждання. Вей Вусянь виконав бажання, хоч потім йому довелося втікати на віслючкові від заклинателя з клану Ґусу Лань. Колись заклинатель Лань Вандзі був добрим другом Вей Вусяня, той навіть через тринадцять років впізнає його у тілі Мо Сюанью. Такий крутий початок обіцяє цікаве продовження, де поєднуються дружба, почуття, щирість, сміливість та підступність. Українські читачі знають М. Тонсьов як автора мега популярної серії «Благословення небесного урядника» (на сайті BookChef можна замовити 3 том).

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