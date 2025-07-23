На одному знімальному майданчику — одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»

Зйомки нового українського комедійного детективу «Десять блогерят» офіційно завершено. У фільмі, що вийде на великі екрани вже 16 жовтня, на одному майданчику несподівано зустрілися одразу два герої проєкту «Холостяк» — актор Тарас Цимбалюк і ветеран, громадський діяч Олександр Терен. Обидва зіграли самих себе в історії про хейт, виживання та шоу-бізнес без фільтрів.

Фільм об’єднав у кадрі 10 відомих особистостей з різних сфер, які грають самих себе. За сюжетом, герої опиняються замкненими на знімальному майданчику, де невідомий запускає безжальну небезпечну гру: кожні 10 хвилин онлайн-аудиторія голосує, хто стане наступною жертвою. Спочатку все сприймається як чергова шоу-бізнесова витівка, але ситуація швидко стає загрозливою.

Слоган фільму – «Хейт вбиває по-справжньому» – підкреслює головну ідею: токсичність у соціумі може мати реальні наслідки.

У головних ролях – десять зірок, які грають самих себе: провідні українські актори театру та кіно Ольга Сумська, Вячеслав Довженко, Олексій Вертинський та Тарас Цимбалюк, актор, блогер, майстер комедійних ролей Арам Арзуманян, №1 блогерка за версією FORBES Україна Кенді Суперстар, артистка і інфлюенсерка Olya Shelby, ветеран і громадський діяч Олександр Терен, українська реп-діва alyona alyona та порноакторка і волонтерка Джозефіна Джексон.

Головний саундтрек до стрічки написала реперка та авторка пісень alyona alyona, а над музикою до фільму працює відомий український інді-виконавець Рома Бахарєв (Bahroma). Основні частина зйомок проходила в павільйонах найбільшої інтер’єрної студії в Україні та Східній Європи Universal Studio.

Автор ідеї, сценарист та продюсер фільму – Олександр Щур, відомий роботою над найкасовішою українською комедією «Я, ти, він, вона», повнометражним художнім фільмом «Буча», а також проектами студії «Квартал 95»

‘Це комедійне переосмислення відомого детективу Агати Крісті з великою кількістю жартів і гумору, сучасними відсилками на “Гру в Кальмара” та “Гру Престолів”. Протягом фільму глядач буде багато сміятись, розгадувати головну загадку хто ж насправді вбивця, але і замислюватись.’ – ділиться Олександр Щур. ‘Хейту в суспільстві стало забагато, він руйнує, а в нашій історії вбиває по справжньому. Так, це кіно розважає, але насправді це більше ніж розвага — це привід задуматись, що ми несемо один одному.’

Наразі фільм перебуває на стадії постпродакшну.

Прем’єра стрічки запланована на 16 жовтня 2025 року.

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