Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru

На одному знімальному майданчику — одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»

23.07.2025

Зйомки нового українського комедійного детективу «Десять блогерят» офіційно завершено. У фільмі, що вийде на великі екрани вже 16 жовтня, на одному майданчику несподівано зустрілися одразу два герої проєкту «Холостяк» — актор Тарас Цимбалюк і ветеран, громадський діяч Олександр Терен. Обидва зіграли самих себе в історії про хейт, виживання та шоу-бізнес без фільтрів.

Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»

Фільм об’єднав у кадрі 10 відомих особистостей з різних сфер, які грають самих себе. За сюжетом, герої опиняються замкненими на знімальному майданчику, де невідомий запускає безжальну небезпечну гру: кожні 10 хвилин онлайн-аудиторія голосує, хто стане наступною жертвою. Спочатку все сприймається як чергова шоу-бізнесова витівка, але ситуація швидко стає загрозливою.

Слоган фільму – «Хейт вбиває по-справжньому» – підкреслює головну ідею: токсичність у соціумі може мати реальні наслідки.

Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»

У головних ролях – десять зірок, які грають самих себе: провідні українські актори театру та кіно Ольга Сумська, Вячеслав Довженко, Олексій Вертинський та Тарас Цимбалюк, актор, блогер, майстер комедійних ролей Арам Арзуманян, №1 блогерка за версією FORBES Україна Кенді Суперстар, артистка і інфлюенсерка Olya Shelby, ветеран і громадський діяч Олександр Терен, українська реп-діва alyona alyona та порноакторка і волонтерка Джозефіна Джексон.

Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»

Головний саундтрек до стрічки написала реперка та авторка пісень alyona alyona, а над музикою до фільму працює відомий український інді-виконавець Рома Бахарєв (Bahroma). Основні частина зйомок проходила в павільйонах найбільшої інтер’єрної студії в Україні та Східній Європи Universal Studio.

Автор ідеї, сценарист та продюсер фільму – Олександр Щур, відомий роботою над найкасовішою українською комедією «Я, ти, він, вона», повнометражним художнім фільмом «Буча», а також проектами студії «Квартал 95»  

Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»

‘Це комедійне переосмислення відомого детективу Агати Крісті з великою кількістю жартів і гумору, сучасними відсилками на “Гру в Кальмара” та “Гру Престолів”. Протягом фільму глядач буде багато сміятись, розгадувати головну загадку хто ж насправді вбивця, але і замислюватись.’ – ділиться Олександр Щур. ‘Хейту в суспільстві стало забагато, він руйнує, а в нашій історії вбиває по справжньому. Так, це кіно розважає, але насправді це більше ніж розвага — це привід задуматись, що ми несемо один одному.

Наразі фільм перебуває на стадії постпродакшну. 

Прем’єра стрічки запланована на 16 жовтня 2025 року.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»
Телеканал СТБ

У Києві відбувся перший всеукраїнський форум «Зоосвідомі» — про відповідальність, культуру й нові ініціативи у сфері зоозахисту

 Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»
Телеканал СТБ

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

 Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»
Телеканал СТБ

Людям потрібна емоційна опора. Ми працюємо саме з цим, – Олена Мартинова стала гостею Not Too Late Marketing Show

 Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»
Телеканал СТБ

Фонд Олени Пінчук та Healthy Mind об’єднують зусилля задля підтримки ментального здоров’я українських жінок

 Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»
Телеканал СТБ

РЕБЕЛІЯ – нова вистава МУР: премʼєра 21 серпня в Києві в Жовтневому палаці

 Одразу два Холостяки: завершилися зйомки фільму «Десять блогерят»
Телеканал СТБ

Not Too Late: шоу у форматі late night як новий must-have маркетологів
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати