Ярослава Гресь розповіла, чому завершила роботу з UNITED24

На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай “RAMINA” вийшов новий випуск зі співзасновницею агенції Gres Todorchuk і координаторкою UNITED24 Ярославою Гресь. Коли почала працювати над проєктом UNITED24, як обираються амбасадори, чому завершила співпрацю з фандрейзинговой платформою та скільки UNITED24 збирає на добу Ярослава розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

Пропонуємо до вашої уваги найцікавіші фрагменти випуску:

Ярослава Гресь розповіла, як обирають амбасадорів для UNITED24

Перший список був дуже великий. Він був відібраний самим президентом, ми старалися, але були відмови. В цьому списку не було українців, адже наше завдання працювати поза Україною, із міжнародною спільнотою, тому що мали бути амбасадори з міжнародною аудиторією. Нас не врятують українські зірки, адже навіть, якщо український блогер про це напише, кому це цікаво в штаті Алабама. Але, якщо є зірка, яка готова бути амбасадором, це передається в Офіс Президента і там вирішують, чи підходить ця людина для цієї позиції.

“Команда не мала доступу до жодної копійки UNITED24”, – Ярослава Гресь

Для мене було вирішальним, ми домовились, що команда UNITED24 не матиме жодного доступу, до жодної копійки зібраних грошей, це частина мого спокою. Ми збираємо кошти, вони одразу надходять на рахунки Національного банку України, до Міністерств, які залучені до діяльності UNITED24. Міністерства проводять тендери, відбуваються закупівлі, так я могла максимально убезпечити себе та людей, яким я пропонувала долучитися, які працювали з UNITED24 і не дуже хотіли працювати з державою. Майже всі прийшли з підприємницької сфери, де немає такої бюрократії, речей, які несе в собі держава.

Ярослава Гресь розповіла, як Андрій Шевченко погодився бути амбасадором UNITED24

Андрій Шевченко погодився бути першим амбасадором. Він погодився одразу, це було одне смс, що Президент запрошує його приєднатися до платформи UNITED24. Він відповів: “Я згодний. Що робити?”. Я розгубилася, він сказав, “Я хочу допомогти”. Ми йому написали 14 травня 2022 року, а 18 травня він приїхав в Україну. Андрій одразу запустив проєкт, він за перший день дав два десятки інтерв’ю, була вся міжнародна преса. Потім була Еліна Світоліна. Ми приїхали виступати на конференцію про відбудову України у Швейцарії, мене зустрічає Юлія Соловей і каже: “У нас є Лієв Шрайбер”. Він став першим американцем в UNITED24 і проєкт “поїхав”. Потім були Imagine Dragons, а там у деяких членів команди є українське коріння з Одеси. А актор Марк Гемілл розірвав всі шаблони фандрейзингу у світі.

Ярослава Гресь розповіла, чому завершила роботу з UNITED24

Це дуже важке вирішення, емоційно, перш за все, але воно правильне. Ми прийшли, щоб запустити цю платформу, а залишилися із нею на два з половиною роки, фактично зробивши її справою свого життя. Але настав час, коли треба рухатися далі. Платформі треба рухатися далі, вона переживатиме класні трансформації, у нас теж буде новий шлях, нові задачі і виклики. Фокус – це ліхтар. Куди він направлений, там все освітлюється. UNITED24 був моїм фокусом 24/7. Протягом двох з половиною років. На таких швидкостях та відповідальності не можливо довго протягнути, в певний момент починає валитися все: здоров’я, родина, агенція. Час настав, ми дали один одному так багато. І UNITED24 потребує свіжого погляду і трансформації, і ми потребуємо продовжити свій шлях, і спрямувати цей ліхтар інакше. Головне те, що ми залишаємося працювати на користь України.

Ярослава Гресь розповіла, скільки UNITED24 збирає грошей на тиждень

UNITED24 – це всесвіт і машина, яка вже не зіб’ється зі свого шляху. Це незворотний процес, там є великі надійні команди, вона в руках офісу Президента, Михайла Федорова. UNITED24 органічно збирає півтора мільйона доларів на тиждень, для цього не потрібно вже нічого робити, всі амбасадори залишаться на борту. Це максимально екологічне розставання.

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Ярослава Гресь розповіла про визначну людину у своєму житті

Я написала першу статтю у 9 років, дідусь її відправив кудись і мені навіть заплатили гроші. У нас був дуже сильний зв’язок із дідусем, ми грали постійно, листувалися, писали один одному листи з однієї кімнати в іншу. Він чистив мені яблуко. Я, коли беру яблуко для сина до школи, завжди чищу його та ріжу, це найвищий ступінь любові для мене. Дідусь був моїм величезним світлом. Коли я була немовлям, він брав візочок і йшов зі мною гуляти на 2-3 години. Він любив мене з першого дня до свого останнього дня безумовною любов’ю.

Ярослава Гресь розповіла, як її донька пережила складну операцію у шість років

У Каті була вада серця. ЇЇ прооперували, коли їй було шість місяців. Я ніколи не забуду цей день, коли її забирають, закриваються двері. Я сіла на лавці, почала плакати і до мене вийшов лікар, який сказав, що вона відчуває мою енергію і мені треба зібратися, і вірити, щоб все було гаразд. Ми кожний рік ходимо на огляд, внутрішньо я вмираю і знову народжуюсь, доки її перевіряють, бо може бути всяке. Це на все життя.

Ярослава Гресь назвала ціну успіху

Я дуже дорого заплатила за UNITED24. У мене стався розлад сну. Я спала дві години на добу максимум. Тебе не беруть жодні снодійні, нічого не допомагає – це сильно відображалось на фізичному та психічному стані. Наклалося багато факторів. Я багато літала, зміна часових поясів. Літала у Лос-Анджелес на зйомку, потім до Нью-Йорка, і поверталася до Києва. І організм перестав розуміти. У мене за перші півтора року не було жодного вихідного. З родиною майже не бачилась. Це єдине питання, яке може мене сильно емоційно розхитати. Я дуже завинила перед своєю родиною. Мої діти самі збираються до школи, я пропустила всі випускні, лінійки, театри. Катя всіх збирає, вона доросла не тому, що вона так хотіла, а тому, що вона стала старшою жінкою у родині у свої 15 років. Зараз їй 16. Вона прокидається щоранку о 5:40, щоб зібрати дітей до школи. Це моя ціна, я її заплатила і буду її спокутувати дуже довго. Це неможливо виправити. Це не можливо відмотати і сказати, я знову прийду на цю виставу, наприклад.

Ярослава Гресь розповіла про кризу у сімейному житті

У нас була криза, це був надзвичайно важкий період, коли я зрозуміла, що ми живемо два паралельні життя. Через те, що я була постійно сама у відрядженнях, світанках та заходах сонця. І ця самотність стала моєю головною супутницею. Я стала самотньою у колі своєї родини, тому що ти нічим не ділишся, так мало проводиш з ними часу, що не вистачає на почуття. Адже перші питання, які ти обговорюєш це побутові питання, потім ти зібрала валізу, і тебе немає. Так зараз у багатьох людей. Ти перестаєш питати, що ти відчуваєш. В грудні я зрозуміла, що самотня, і це призвело до серйозної кризи у стосунках. Треба належне віддати моєму чоловіку, який казав, що це повна х*рня. Він сказав, що “я теж самотній, але не готовий сказати, це кінець, бо довкола розлучилась велика кількість друзів та знайомих”. Андрій казав, “ні, ми маємо за це поборотися, у нас дуже класна родина, я люблю тебе”. Я думала він мене не любить, почуття пішли. У нас відбулось багато болісних розмов, і я дуже вдячна своєму чоловіку, він єдиний, хто бачив мене знищеною, нікчемною, хворою і прийняв мене.

Ярослава Гресь розповіла, як рятувала шлюб

Ми ніколи не були чужими людьми, ми були підтримуючими один одного. Але кохання – бажання взяти за руку, торкнутися, постояти в обіймах, це зовсім інше. І ми пішли у терапію. І я вперше провела стільки часу працюючи з психотерапевтом кожного дня. Мені було б соромно про це сказати ще кілька років тому. Як людина сильна, я дуже погано приймаю слабкість, я не люблю слабкість, а коли я розмазую шмарклі, і не в стані щось створити, мені складно себе такою показувати, але розумію, що зараз нас дивиться велика кількість людей, які не наважуються собі зізнатися, що нам просто потрібна допомога, що вони не можуть самі це вигребти. Я фахівець із комунікації, заплуталась у комунікації. Я не можу знайти правильні слова, щоб висловити свої почуття до свого чоловіка, щоб він не образився. Я звернулася до психотерапевта, Андрій проходив окремо терапію. Ми нарізно пройшли шлях, крок за кроком, дуже повільно, іноді один крок вперед, десять назад і ми вийшли на те, що ось наші почуття, ми разом дев’ять років, вони змінилися. У нас четверо дітей, є виклики, наше життя змінила війна, але ми все ще “ми”.

Ярослава Гресь розповіла, як почала жити з Андрієм Федорівим

Я стрибнула в історію “імені Андрія Федоріва” з головою. Я сильно плакала від того, як я його люблю. Ми познайомилися, через дев’ять днів я пішла від чоловіка, через два місяці я була розлучена. Андрій зробив мені пропозицію. Я познайомилася із його дітьми, ми відпочили з ними за два місяці в Греції, вони називали мене мамою. Я сильно любила цього чоловіка і мені було боляче, що ця родина пережила трагедію. І мені хотілося дати їм всю свою любов, все що я маю. Це був єдиний проміжок, коли я не працювала, я на півроку кинула роботу. Я хотіла тільки бути з ним і будувати нашу родину. Ми швидко з’їхалися, винайняла квартиру. Я думаю, ми припустилися кількох помилок, які не помічали через любов. Ми не працювали з психологами, щоб нам пояснили, як нам дітей між собою поєднати. У дівчат не було мами, і тут з’являюсь я. А у Каті була мама, і тепер вона чомусь мама трьох людей. А потім я одразу завагітніла і народився Лука.

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