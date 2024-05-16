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День вишиванки 2024: традиції та особливості свята в Україні

16.05.2024

Вишиванка в культурі України займає особливе місце. В наш час вишиванка вийшла з повсякденної форми одягу, проте її надягають на свята або визначні дати. День вишиванки в Україні у 2024 році святкують 16 травня. Які традиції святкування Дня вишиванки? Про це – у нашому матеріалі STB.UA.

Коли день вишиванки 2024: традиції та особливості

День вишиванки в Україні

Традиція вишивати сорочки різнокольоровими нитками та візерунками має багатовікову історію. В основному вишивали дівчата, готуючи собі придане до весілля. Кількість зібраних вишиванок говорила про матеріальний добробут нареченої. Якщо у дівчини було від 30 до 40 сорочок, то вона вважалася з бідної сім’ї, а у якої було від 100 й більше – вважалася завидною нареченою.

Коли день вишиванки 2024: традиції та особливості

Візерунки на вишиванках були прикрасою одягу й несли в собі магічний сенс. Не секрет, що магія завжди була, є і буде частиною культури українського народу. Це видно з пісень, у яких є слова «кого любила – причарувала».

Коли день вишиванки 2024: традиції та особливості

«Вишиванка була для наших предків не просто одягом, а свого роду сакральним оберегом, який захищав від бід, хвороб, заздрості та всякого роду негативної енергетики», – розповіла карпатська мольфарка Магдалена Мачіовськи.

Історія Дня вишиванки

Ідея відзначати «День вишиванки» виникла у 2006 році. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. А вже через декілька років «День вишиванки» набув міжнародних масштабів.

У 2014 році свято відзначали, крім України, вже у восьми країнах світу: США, Канаді, Німеччині, Італії, Франції, Португалії, Румунії, і навіть у Росії, незважаючи на анексію Криму і розв’язану Кремлем агресію на Донбасі. З початком бойових дій на Сході України вишиванки регулярно дарують українським захисникам. На сьогодні географія свята охоплює понад 50 країн.

«День вишиванки» прийнято відзначати третього четверга травня. У 2024 році цей день припадає на 16 травня.

Коли день вишиванки 2024: традиції та особливості

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