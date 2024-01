Як там Катя?: загальновизнаний хіт міжнародних кінофестивалів виходить в український прокат 25 січня

Кінокомпанія EVOS FILM та дистриб’ютор ADASTRA CINEMA представляють стрічку «Як там Катя?» — дебют української режисерки Крістіни Тинькевич. Фільм планується до релізу у широкому прокаті на 25 січня. Головну роль стрічки виконує акторка драми «Перевізниця» – Анастасія Карпенко. Деталі – в матеріалі STB.UA.

Головні ролі в міжнародному фестивальному хіті виконали нові зірки українського кіно: Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.

Картина Крістіни Тинькевич розповідає про Анну (Анастасія Карпенко) — лікарку швидкої допомоги та одиноку мати, яка є опорою для своєї родини — сестри, матері та єдиної доньки Каті. Анна — сильна жінка, яка планує подарувати своєї дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню на одинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Світова прем’єра дебютного повнометражного фільму Крістіни Тинькевич відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Повнометражний дебют режисерки Крістіни Тинькевич виріс із її короткометражного фільму, прем’єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі у 2016 році. Після прем’єри в Локарно, «Як там Катя?» отримала загальне схвалення критиків та глядачів по всьому світу: «Здається, на наших очах народжується нова українська хвиля молодих режисерів, здатних гідно представити свою країну на міжнародних кінофестивалях», — пише про стрічку та режисерку престижне видання Cineuropa.

Фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за кращу акторську гру для Анастасії Карпенко. Загалом фільм «Як там Катя?» побачили глядачі понад 20 кінофестивалів по всьому світу. До кінця 2023 року стрічка також буде представлена у конкурсних програмах інших престижних світових кіносмотрів, зокрема на Міжнародному кінофестивалю у Салоніках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивалі європейського кіно в Севільї (Seville European Film Festival), Стокгольмському міжнародному кінофестивалі (Stockholm International Film Festival) та багатьох інших.

Фільм «Як там Катя?» Крістіни Тинькевич також відзначили на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі. Стрічка отримала Приз кінокритиків кінофестивалю. Також картина була відзначена головним призом фестивалю Around The World in 14 Films в Берліні.

Стрічка отримала головний приз в секції національного конкурсу повнометражних фестивалю «Молодость» та нагороду «Скіфський олень».

«Режисерка пропонує нам глибоку подорож, що викликає емоційний біль. Вона робить це дуже послідовно та відважно. Задаючи спокійний темп, вона дозволяє персонажам розкривати себе, наповнюючи кадр своїми думками та вчинками. Усі елементи фільму об’єднані спільним чітким баченням режисерки. Технічна сторона та драматургія дозволяють глибше відчути головну героїню. Вона стикається з найбільш важливими життєвими конфліктами, характерними для матері в сучасному українському суспільстві, яке переповнене амбівалентностями. Напруга у фільмі зберігається до останнього моменту, але ми намагаємося не втратити надії, бо героїня відчуває відповідальність за свої роздуми та дії», — заявили журі конкурсу, оголошуючи фільм, який став переможцем.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно України (стрічка стала одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно категорії «повнометражні дебюти»). Міжнародна промоція стрічки відбувається за підтримки Українського Інституту в межах програми proMOTION.

В український прокат стрічка вийде вже 25 січня 2024 року.

