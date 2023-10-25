Голова Starlight Media Олександр Богуцький виступить на першому Саміті СЕО від Forbes
Ви лідер. Ви не можете перекласти тягар відповідальності на когось. Саміт СЕО – для вас. Які виклики і можливості – монетарні, фіскальні, регуляторні – готує для вашого бізнесу 2024 рік? Як планувати розвиток в умовах суцільної невизначеності? Де знаходити нові ідеї для експансії? Чого ви можете повчитись у керівників швидко зростаючої компанії та бойового з’єднання, що будується за принципами НАТО?
27 жовтня (п’ятниця) Forbes збирає найавторитетніших лідерів країни у різних галузях, щоб провести перший в Україні Саміт СЕО. Керівники самих різних українських компаній ділитимуться досвідом власної ефективності та говоритимуть про:
- виклики воєнного часу, які випробовують український бізнес на стійкість;
- як втримати компанію і співробітників в умовах повномасштабної війни;
- де шукати нові ідеї та чи мотивувати команди;
- інвестиції, можливості та трансформації українського бізнесу.
Серед спікерів заходу:
• Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media
• Тетяна Лукинюк, керівник B2C «Київстар»
• Томаш Фіала, СEO Dragon Capital
• Сергій Смусь, співзасновник та член правління Uklon
• Михайло Рогальский, співзасновний Monobank та інші
Квитки і програма заходу – тут.
Долучайтесь до заходу і купуйте свій квиток!
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