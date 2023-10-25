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Голова Starlight Media Олександр Богуцький виступить на першому Саміті СЕО від Forbes

25.10.2023

Ви лідер. Ви не можете перекласти тягар відповідальності на когось. Саміт СЕО – для вас. Які виклики і можливості – монетарні, фіскальні, регуляторні – готує для вашого бізнесу 2024 рік? Як планувати розвиток в умовах суцільної невизначеності? Де знаходити нові ідеї для експансії? Чого ви можете повчитись у керівників швидко зростаючої компанії та бойового з’єднання, що будується за принципами НАТО? 

Голова Starlight Media Олександр Богуцький виступить на першому Саміті СЕО від Forbes

27 жовтня (п’ятниця) Forbes збирає найавторитетніших лідерів країни у різних галузях, щоб провести перший в Україні Саміт СЕО. Керівники самих різних українських компаній ділитимуться досвідом власної ефективності та говоритимуть про:

  • виклики воєнного часу, які випробовують український бізнес на стійкість;
  • як втримати компанію і співробітників в умовах повномасштабної війни;
  • де шукати нові ідеї та чи мотивувати команди;
  • інвестиції, можливості та трансформації українського бізнесу.

Серед спікерів заходу:

• Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media

• Тетяна Лукинюк, керівник B2C «Київстар»

• Томаш Фіала, СEO Dragon Capital

• Сергій Смусь, співзасновник та член правління Uklon

• Михайло Рогальский, співзасновний Monobank та інші

Квитки і програма заходу – тут.

Долучайтесь до заходу і купуйте свій квиток!

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