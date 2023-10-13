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Премія HR-бренд 2023 презентує кейси номінантів на марафоні «Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни»

13.10.2023

Знакова подія року – онлайн-марафон Премії HR-бренд “Незламні”: кращі роботодавці презентують унікальний досвід в роботі з людським капіталом. Практичні кейси у форматі “виклики – рішення -результат”. Starlight Media цього року виступили головним медіа партнером події.

Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни

З 14 вересня  по 19 жовтня  відбувається  знакова подія для бізнес та HR-спільноти –  Всеукраїнський онлайн-марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни”.  Організатор – grc.ua

На марафоні протягом 8 етерів будуть презентовані найкращі кейси в управлінні талантами від номінантів Премії HR-бренд 2023:

ABP, AB Inbev Efes Ukraine, Avenga, Аврора-мультимаркет, Агромат, Аптека низьких цін, Артеріум, Boosta, Ciklum, Credit Agricole Ukraine, CCG Development, Corporate University групи компаній «Нова пошта», DataArt, ДТЕК, Епіцентр, Fozzy Group&Silpo, EPAM, Intellias, HR Agency Key People, Кімберлі-Кларк, Кернел, Кормотех, МХП, Novus, Нова пошта, PIN-UP Global, Pizza Day, PepsiCo, Precoro, мережа аптек «Подорожник», ПУМБ, Райффайзен банк, Sigma Software, Slots City, SPD-Ukraine, ОККО, OTP bank, Ощадбанк, Uklon, Фора, Хлібпром, Wargaming.

Марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни” – це наймасштабніший шеринг знань і практичних кейсів від кращих роботодавців України, яких номіновано на здобуття Премії HR-бренд 2023.

  • 8 етерів 
  • 36 годин унікального контенту
  • 65 проєктів
  • 42 компанії

Участь безкоштовна. 

ПРОГРАМА МАРАФОНУ

У програмі виступи номінантів Премії HR-бренд 2023

  • досвід реалізації human to human стратегій в компаніях різних індустрій;
  • зміна підходів в стратегічному рекрутингу та людиноцентричні системи найму; 
  • як ШІ змінює бізнес і трансформує роботу HR;
  • голосові чат-боті у масовому наймі та інші інновації в рекрутингу;
  • сучасні дієві системи навчання та розвитку кар’єри; 
  • автоматизація цілепокладання OKR та оцінки результативності;
  • програми розвитку управлінців та зрощування менеджерів з “нуля”;
  • посилення культури довіри, відкритості та людяності через комунікації та залучення топів;
  • робота з сенсами та цінностями;
  • корпоративне соціальне волонтерство як культурне ДНК бізнесу;
  • створення інклюзивного середовища та реінтеграція військових у професійне та мирне життя;
  • молодь у фокусі: дуальна освіта та залучення талантів;
  • дієві Well-being проєкти і турбота про працівників;
  • програми амбасадорів бренду та їх ефективність в умовах нових реалій;
  • Як соціальні та благодійні проєкти об’єднують та підвищують мотивацію та залученість працівників

На марафоні також передбачені обговорення та  дискусії щодо нових викликів в  роботі з людським капіталом: як зберегти таланти в Україні і повернути своїх після війни; як створити інклюзивне середовище та реінтегрувати ветеранів до мирного життя – спільнодія бізнесу і держави.

РЕЄСТРАЦІЯ https://forms.gle/5gCmvJn4ZgHDCcUq9 

Усього 8 етерів марафону у вересні і жовтні. 

Початок о 15.00

Дати етерів:  вересень – 14.09, 21.09, 28.09,  щочетвер. 

Жовтень – 05.10; 10.10; 12.10; 17.10 і 19.10 – щовівторка та щочетверга и

Діє єдина реєстрація на усі дні онлайн марафону.

Переглянути трансляцію можна буде на Youtube – каналі Премії HR-бренд. Також за посиланням доступні попередні етери.

Всеукраїнський онлайн марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни” – це практичні кейси з першоджерел, це натхнення та енергія розвитку, це історії незламності та сили українського бізнесу з людяним обличчям.

Для кого корисний онлайн марафон 

Марафон “Незламні” буде корисним усім тим професіоналам, хто опікується питаннями роботи з людьми і брендом роботодавця: керівники компаній та  HR-директори, директори з підтримки бізнесу,  HRBP та Рeople Partners, HR-менеджери, рекрутери, T&D-фахівці, спеціалісти з внутрішніх комунікацій, CSR фахівці  та Employer Brand менеджери.

Партнери онлайн-марафону:

Головний медіа партнер: Starlight Media

Офіційний партнер: PIN-UP.Global

Експертний телеком партнер: Lifecell

Фармацевтичний експертний партнер: Дарниця

Страховий партнер: ІНГО

Інформаційні партнери: ЕВА  

З питань партнерства у Премії HR-бренд Україна 2023 звертайтеся за телефоном 097-887-67-50 або пишіть на імейл l.onypko@grc.ua 

 

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