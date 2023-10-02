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Ведучі СТБ стали амбасадорками «Legend of Sisterʼs Power» — великого збору-гри від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

02.10.2023

У День захисників та захисниць України Жіночий рух Veteranka та «Марш жінок» оголошують першу в історії жіночу гру «Legend of Sisterʼs Power», в якій жінки підтримують жінок! Ведучі СТБ стали амбасадорками «Legend of Sisterʼs Power». Більше читайте в нашому матеріалі.

Збір-гра від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

Місія гри «Legend of Sisterʼs Power»

Створити потужне коло жіночої підтримки та зібрати щонайменш 3 млн грн за 3 тижні для захисниць передової, які НА РІВНІ з чоловіками виборюють нашу свободу. Персонажки гри: 30 агенток змін, завданням яких є зібрати ресурси для забезпечення жінок-військовослужбовиць.

Правила гри: Жіноча солідарність — наш головний кодекс! У нашій грі не існує конкуренції, адже всі амбасадорки поділяють спільну мету: забезпечити героїнь фронту всім необхідним: від берців до автівки та дронів. Щоб кожна жінка-військовослужбовиця України знала: їй є на кого спертися у тилу, ми пишаємося нею, ми вдячні їй, ми підтримуємо її, ми — одна команда!

Як стати учасницею гри «Legend of Sisterʼs Power»

Бажаєш стати частиною легендарної команди і допомогти захисницям? Пиши в соцмережі організацій або заповнюй форму реєстрації ТУТ.

Хто став амбасадорками збору-гри

Амбасадорками вже встигли стати відомі українки, зокрема письменниця Оксана Забужко, журналістка Яніна Соколова, письменниця Ірена Карпа, акторка Ірма Вітовська, співачка Катерина Павленко, акторка Антоніна Хижняк.

Ведуча Вікна-новини Яна Брензей також є амбасадоркою Legend of Sisterʼs Power. За її словами, приз гри — більше врятованих життів і ближчий день нашої перемоги. Хіба це не найкращий виграш для українців?

Ольга Мартиновська — суддя проєкту «МастерШеф» — також стала амбасадоркою великого збору.

Ви також можете стати учасницею і сама відкрити збір для захисниць. Для цього потрібно написати жіночому руху Veteranka чи Маршу жінок у соцмережі, чи заповнити форму реєстрації за посиланням.

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