Збір-гра від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

Ведучі СТБ стали амбасадорками «Legend of Sisterʼs Power» — великого збору-гри від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

У День захисників та захисниць України Жіночий рух Veteranka та «Марш жінок» оголошують першу в історії жіночу гру «Legend of Sisterʼs Power», в якій жінки підтримують жінок! Ведучі СТБ стали амбасадорками «Legend of Sisterʼs Power». Більше читайте в нашому матеріалі.

Місія гри « Legend of Sisterʼs Power »

Створити потужне коло жіночої підтримки та зібрати щонайменш 3 млн грн за 3 тижні для захисниць передової, які НА РІВНІ з чоловіками виборюють нашу свободу. Персонажки гри: 30 агенток змін, завданням яких є зібрати ресурси для забезпечення жінок-військовослужбовиць.

Правила гри: Жіноча солідарність — наш головний кодекс! У нашій грі не існує конкуренції, адже всі амбасадорки поділяють спільну мету: забезпечити героїнь фронту всім необхідним: від берців до автівки та дронів. Щоб кожна жінка-військовослужбовиця України знала: їй є на кого спертися у тилу, ми пишаємося нею, ми вдячні їй, ми підтримуємо її, ми — одна команда!

Як стати учасницею гри « Legend of Sisterʼs Power »

Бажаєш стати частиною легендарної команди і допомогти захисницям? Пиши в соцмережі організацій або заповнюй форму реєстрації ТУТ.

Хто став амбасадорками збору-гри

Амбасадорками вже встигли стати відомі українки, зокрема письменниця Оксана Забужко, журналістка Яніна Соколова, письменниця Ірена Карпа, акторка Ірма Вітовська, співачка Катерина Павленко, акторка Антоніна Хижняк.

Ведуча Вікна-новини Яна Брензей також є амбасадоркою Legend of Sisterʼs Power. За її словами, приз гри — більше врятованих життів і ближчий день нашої перемоги. Хіба це не найкращий виграш для українців?

Ольга Мартиновська — суддя проєкту «МастерШеф» — також стала амбасадоркою великого збору. — суддя проєкту

Ви також можете стати учасницею і сама відкрити збір для захисниць. Для цього потрібно написати жіночому руху Veteranka чи Маршу жінок у соцмережі, чи заповнити форму реєстрації за посиланням. Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ