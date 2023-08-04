Як приготувати ванільне морозиво вдома: рецепт від учасника «МастерШеф»

Які ласощі найкраще смакують влітку? Звичайно ж, морозиво! Як зробити ванільне морозиво в домашніх умовах? А готувати його дуже легко і просто, до того ж вам знадобляться лише чотири інгредієнти. Простий рецепт домашнього ванільного морозива від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта знайдете в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

вершки жирністю 33−35% — 1 л

цукрова пудра — 170 г

яєчні жовтки — 8 шт.

стручки ванілі — 2 шт.

Приготування:

Стручки ванілі розкрити і гострим ножем дістати зерна. У каструлю влити вершки, додати зерна і стручки ванілі. Помішуючи, проварити до появи перших бульбашок. Жовтки збити з цукровою пудрою до стану щільної маси. Поступово влити до жовтків частину теплих (не гарячих) вершків і перемішати. На мінімальному вогні довести масу до кипіння, постійно помішуючи. Щойно вона загусне, зняти з вогню і дати охолонути. Перелити вершкову масу в контейнер і поставити в холодильник на 6−8 год. Щогодини морозиво потрібно перемішувати дерев’яною ложкою.

Смачного!

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