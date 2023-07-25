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Домашні лимонади: топ-10 рецептів приготування

25.07.2023

Вгамувати спрагу в спеку та зарядитися вітамінами нам допоможе домашній лимонад. Як зробити лимонад швидко та смачно з доступних інгредієнтів? У нашому матеріалі ви знайдете добірку з десяти рецептів лимонаду в домашніх умовах.

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Домашній лимонад із корицею

Як зробити лимонад: 10 простих та смачних рецептів вдома

Інгредієнти:

  • лимон — 10 шт.
  • вода — 500 мл – 2 л (кількість залежить від обсягу отриманого лимонного соку)
  • цукор — 300–400 г
  • кориця — 1 паличка

Спосіб приготування:

  1. Зніміть цедру з лимонів. Розріжте лимони навпіл та вичавіть сік.
  2. Закип’ятіть воду, додайте паличку кориці, цедру лимона, цукор та перемішайте.
  3. Дайте суміші настоятися, потім процідіть та охолодіть.
  4. З’єднайте суміш із соком лимона та перемішайте.

Домашній лимонад з кавуна

лимонад

Інгредієнти:

  • кавун — 200 г
  • базилік — 20 г
  • лимон — 30 г
  • цукор — 20 г
  • вода з газом чи без газу — 300 мл

Спосіб приготування:

  1. Наріжте кавун кульками ложкою для морозива.
  2. Очистіть базилік від гілочок та промийте.
  3. Наріжте лимон на дольки.
  4. Додайте у графин кавун, лимон, базилік, цукор та залийте водою. Обережно перемішайте.

Домашній лимонад із персика

лимонад

Інгредієнти:

  • вода — 2 л
  • лимон — 1 шт.
  • персик — 2 шт.
  • сироп — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Наріжте лимон на дольки та відіжміть сік. Одразу опустіть у глечик кілька віджатих дольок.
  2. Наріжте персики на великі шматочки і трохи відіжміть. Опустіть все у глечик.
  3. Залийте сік і фрукти водою та додайте сироп.
  4. Дайте лимонаду настоятися та охолонути у холодильнику протягом години.

Домашній лимонад з полуниці

лимонад

Інгредієнти:

  • полуничний сік — 500 мл
  • грейпфрутовий сік — 100 мл
  • вода газована — 500–1000 мл
  • полуничний сироп — за смаком
  • ягоди полуниці — для прикрашання

Спосіб приготування:

  1. Змішайте полуничний та грейпфрутовий сік, додайте полуничний сироп.
  2. Ретельно перемішайте та залийте газованою водою.
  3. Охолодіть полуничний лимонад у холодильнику.
  4. При подачі прикрасьте ягодами полуниці.

Домашній лимонад із огірка

лимонад

Інгредієнти:

  • огірковий сік — 40 мл
  • лимонний сік — 25 мл
  • цукровий сироп — 20 мл
  • содова — 150 мл
  • гілочки чебрецю

Спосіб приготування:

  1. Змішайте огірковий та лимонний сік з цукровим сиропом.
  2. Збийте суміш у шейкері з льодом.
  3. Перелийте лимонад у келих і залийте содовою.
  4. Прикрасьте скибочкою огірка та гілочкою чебрецю.

Домашній лимонад із вишні

лимонад

Інгредієнти:

  • натуральний вишневий сік — 500 мл
  • лимонний сік — 50 мл
  • цукор — за смаком
  • вода з газом чи без газу — за смаком
  • ягоди вишні — для прикрашання

Спосіб приготування:

  1. Змішайте вишневий та лимонний сік із цукром.
  2. Покладіть у склянки кілька вишень. Налийте сік на третину об’єму склянки, додайте охолоджену воду.
  3. Подавайте вишневий лимонад із льодом.

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Домашній лимонад із апельсина та кленового сиропу

лимонад

Інгредієнти:

  • апельсиновий сік — 30 мл
  • апельсин — 30г
  • лимонний сік — 10 мл
  • лимон — 20 г
  • розмарин — 5 г
  • кленовий сироп — 40 мл
  • содова — 200 мл

Спосіб приготування:

  1. Змішайте у склянці апельсиновий та лимонний сік.
  2. Додайте дрібно нарізану м’якоть лимона та апельсина, кленовий сироп і розмарин.
  3. Додайте лід та залийте содовою.

Домашній лимонад з яблука та чорної смородини

лимонад

Інгредієнти:

  • яблучний сік — 100 мл
  • сік чорної смородини — 100 мл
  • цукровий сироп — за смаком
  • содова з газом чи без газу — 200–300 мл
  • лайм — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте яблучний та смородиновий сік.
  2. Додайте воду та перемішайте вінчиком.
  3. Додайте сироп, перемішайте та охолодіть.
  4. Наріжте лайм слайсами та викладіть на дно глечика. Залийте охолодженим лимонадом.

Домашній лимонад із мандарина

лимонад

Інгредієнти:

  • мандарин — ½ шт.
  • лимонний сік — 15 мл
  • сироп маракуї — 15 мл
  • апельсиновий сік — 20 мл
  • содова — 250 мл

Спосіб приготування:

  1. Розімніть м’якоть мандарина.
  2. Змішайте апельсиновий та лимонний сік, сироп маракуї та м’якоть мандарина.
  3. Перелийте суміш у склянку та додайте содову.

Домашній лимонад із малини

лимонад

Інгредієнти:

  • малиновий сік — 500 мл
  • мінеральна вода — 500 мл
  • ягоди малини для прикрашання
  • м’ята — 1–2 гілочки
  • лимон — 0,5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте охолоджений малиновий та лимонний сік із мінеральною водою.
  2. Збийте все вінчиком або перемішайте.
  3. Викладіть кілька ягід малини на дно склянок та розлийте малиновий лимонад.
  4. Прикрасьте гілочками м’яти.

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