Росіяни підірвали Каховську ГЕС: що відомо зараз

росія підірвала Каховську ГЕС: що відомо зараз

Сьогодні, 6 червня, російська армія підірвала Каховську ГЕС. Це одна з найбільших рукотворних і техногенних катастроф за останні десятиліття. Крім того, чергове порушення росією норм гуманітарного права та правил ведення війни. Вкотре країна-терорист скоїла воєнний злочин проти мирного населення України.

У ніч проти вівторка російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Наразі на Херсонщині розпочата евакуація населення, про що повідомив голова Херсонської ОВА. Під загрозою затоплення опинилися села на правобережній частині річки Дніпро в Херсонській області. Йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

В Укргідроенерго повідомили, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, а також наголосив – руйнуванням дамби Каховської ГЕС свідчить про те, що окупантів слід негайно треба виганяти з кожного куточка України.

«Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності.», — повідомив Зеленський.

Речниця командування Сил оборони “Південь” Наталя Гуменюк в ефірі “Єдиних новин” заявила, що росіяни вже не могли чекати, звідки ЗСУ підуть у контрнаступ, тож вирішили вчинити черговий воєнний злочин – підірвати ГЕС. Згодом окупанти вже самі зрозуміли, що накоїли, тому самі евакуюються. Найперше постраждає лівий берег Дніпра, бо він географічно нижчий.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

«Підірвавши греблю Каховської ГЕС, рф остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів», – повідомив голова СБУ Василь Малюк.

Більше на тему: Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

Представник ГУР Андрій Юсов також повідомив про те, що є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху.

Очільник Миколаївської області Віталій Кім прокоментував теракт на Каховській ГЕС, який спричинений діями російських окупантів.

«Стався теракт на Каховській ГЕС. На зараз всі служби готові абсолютно, працюють у тісній співпраці з херсонськими колегами та урядом. Ми готові до наслідкам більше, ніж вони будуть насправді.Ми готові до виконання всіх завдань, всі точки розгорнуті, маршрути, автобуси — все пропрацьовано», — запевнив Кім.

Кім також зауважив, що скоріше за все, у окупантів все вийшло з-під контролю: «По даним, що бачимо з російської сторони, вони були повністю не готові до ситуації, у них паніка – виїжджають, кидають… Як на мене, то вони хотіли щось пошкодити на Каховській ГЕС і як завжди все пішло не так, сталося непередбачуване, відбувся прорив. Наслідки цього будуть: по-перше, це відсутність води в Криму і вони не знають, що з цим робити, а по-друге, ситуація на лівому березі Дніпра погіршиться. З нашого боку всі дії виконуються, ми готові. З російської сторони, на щастя, все погано».

Сили і засоби ДСН готові до виконання завдань за призначенням. Рятувальники працюють в єдиній системі з Силами безпеки та оборони по ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, про що повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій — Сергій Крук.

З Києва вже направлена Мобільно-оперативна група фахівців ДСНС, направлено техніку підвищеної прохідності, залучено додаткові сили та засоби: човни, болотоходи «Богун», плаваючі транспортери, генератори, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води.

В мережі публікують кадри з окупованої Нової Каховки та Херсонщини після російського теракту.

Влада закликає жителів Херсонщини подбати і про тварин. Врятуйте улюбленців від підтоплення! Не залишайте тварин на ланцюгах чи у клітках. Бережіть себе, евакуюйтеся та дайте шанс на порятунок нашим меншим друзям!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ