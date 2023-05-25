День філолога 2023: коли святкують день філолога в Україні

День філолога в Україні святкують 25 травня. У 2023 році ця дата випадає у будній день – четвер. Філологія – одна з найцікавіших наук серед усіх існуючих. У перекладі з давньогрецької мови, філолог означає “любов до слова”.

Що за свято – день філолога?

У День філолога прийнято вітати всіх, хто причетний до цього свята – філологи, всі, хто займається лінгвістикою та питаннями, пов’язаними з українською та російською мовами. Багато філологів часто працюють перекладачами, тому не забувайте привітати їх з Днем філолога. Філологія досить складна наука і вивчає особливості функціонування діалектів і мов, а також допомагає освоїти їх у подальшому. День філолога найчастіше відзначається у колі колег і щороку його святкують лише 25 травня.

Де можуть працювати філологи?

На сьогоднішній день, професія філолога набула більшого значення, тому всі люди, які здобули освіту за даною спеціальністю, можуть працювати не тільки у навчальних закладах, але можуть бути перекладачами, журналістами та репетиторами.

Як привітати філолога?

Привітання з Днем філолога обов’язково треба адресувати людям, які святкують сьогодні своє професійне свято. Приділіть кілька хвилин свого часу, привітавши зі святом і ви обов’язково піднімете цим настрій. Привітати з Днем філолога можна квітами, солодощами, листівкою, дзвінком та теплими словами, а також вітанням у віршах.

Привітання з Днем філолога у віршах

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З Днем філолога хочу Вас привітати,

Не можу без уваги цього дня залишати,

Побажати хочу вам кар’єрного зростання,

І фінансово значущого отримання!

Нехай колеги поважають,

Учні не забувають,

Керівництво нехай добріє,

А рідні лише леліють!

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З Днем філолога поспішаю привітати,

І кілька слів від себе додати.

Хочеться побажати вам удачі та терпіння,

Щоб кожен день від вас відчували захоплення!

Щоб виходило все, чого хотілося,

І навіть щоб ще більшого досягти зуміли!

Щоб кар’єра виходила,

А всі мрії завжди справджувалися!

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З Днем філолога поспішаємо привітати,

І трішки посміхнутися змусити,

Бажаємо Вам від щирого серця,

Підкорення нових вершин!

Бажаємо радості та щастя,

Кохання, достатку і не знати негоди!

Бажаємо з кожним новим днем,

Лише гарнішати і щоб усе було ні по чому!

Бажаємо Вам лише захоплення,

Кохання та уваги від усіх оточуючих без винятку!

Бажаємо знову, знову і знову,

Пізнавати до своєї професії кохання!

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