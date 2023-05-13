«Мадонна. Життя триває»: фотопроєкт-присвята

«Мадонна. Життя триває»: До Дня матері СТБ підготував фотопроєкт-присвяту українкам, які народжують під час великої війни

14 травня Україна вкотре відзначатиме одне з найважливіших родинних свят — День матері. З вдячністю усім українським мамам, хто чекає на своїх синів та доньок і докладають зусиль до наближення перемоги, телеканал СТБ підготував фотовиставку-присвяту українкам, які народжують під час великої війни.

Експозиція триває відсьогодні у ТРЦ Gulliver.

Вони ті, хто заглушили власним серцебиттям звуки вибухів для своїх крихіток.

Ті, хто співав колискові, коли за вікном вили сирени.

Хто зігрівав маленькі життя своїм світлом і теплом під час повних блекаутів.

І створював їм безпеку силою своєї любові ー у сховищах, в окупації, вдома чи на чужій землі.

Вони ті, хто стали щитом для своїх маленьких дітей, повіривши у чужих дорослих дітей із ЗСУ.

Вони — мами, які під час великої війни народжують нових українців, щоб наше життя тривало.

Героїнями фотопроєкту стали: військова медикиня Мар’яна Мамонова, співачка Світлана Тарабарова, ведуча каналу ICTV Вікторія Сеник, промодиректорка телеканалу СТБ Лідія Паньків, журналістка Олена Лунькова, співачка Марієтта, військова психологиня Вікторія Кравченко, адвокатка Світлана Міцкевич, менеджерка Ганна Тимченко і продюсерка Ольга Шпачук.

Кожна з них стала мамою на різних етапах великої війни. Але разом вони уособлюють силу та незламність усіх українських матусь, які відважно народжують майбутнє України.

Історії незламних героїнь проєкту-присвяти можна знайти у спецтемі на сайті Вікна або за кьюар-кодом, розташованим поруч із постерами героїні на місці експозиції.

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Місцем експозиції фотопроєкту-присвяти «Мадонна. Життя триває» став торгівельно-розважальний центр Gulliver. Особлива локація у самому серці столиці, де сьогодні створюються сенси.

Виставка триватиме до 21 травня, з 10:00 до 22:00 на другому поверсі ТРЦ.

Вхід вільний.

Ідея – Лідія Паньків, Наталія Проценко, Олександр Антонов

Креативний директор – Олександр Антонов

Дизайн – Тетяна Говорова, Лілія Сабітова, Андрій Куріло

Фотограф – Дмитро Перетрутов

Продюсерки – Олена Кійко, Ольга Шпачук

Маркетинг-директорка телеканалу СТБ – Тетяна Свєтлова

Маркетинг-директорка Starlight Media – Олена Мартинова

PR-супровід і star-менеджмент проєкту – Олена Сандул

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