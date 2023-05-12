Мадонна. Життя триває: проєкт-присвяту всім українським мамам від СТБ

Дякуємо, мами! До Дня матері СТБ підготував проєкт-присвяту «Мадонна. Життя триває»

Вже цієї неділі Україна вкотре відзначатиме одне з найважливіших родинних свят — День матері. З вдячністю усім українським мамам, телеканал СТБ підготував проєкт-присвяту «Мадонна. Життя триває».

«Сьогодні ми маємо можливість подякувати усім українським мамам, усім, хто чекає своїх синів та доньок – наших захисників і захисниць. І не тільки чекають, а і докладають зусиль до наближення перемоги. Хочемо подякувати матерям, які всиновлюють діточок, які втратили родини у цей важкий час. Подякувати усім жінкам, яким довелося народити під час війни і тим, хто не боїться народжувати зараз, протягом повномасштабної війни, під ракетними обстрілами, у сховищах та в блекаутах. Це, без применшення, подвиг. Ви несете Життя і народжуєте наше майбутнє. Дякуємо, мами, за вашу любов, силу, віру, мудрість, терпіння та героїзм щодня», – коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

У неділю 14 травня СТБ покаже фільм-присвяту «Мадонна. Життя триває», створений командою Starlight Doc завдяки підтримці міжнародного фонду USAID. Також в рамках події триватиме однойменна фотовиставка в ТРЦ Gulliver і спецтема з історіями незламних українок на сайті Вікна.

« Мадонна. Життя триває». Фільм-присвята

14 травня о 23:10

Історії трьох українок, які стали мамами на різних етапах великої війни.

Світлана Міцкевич — одна з тих героїчних матусь, чиї пологи припали на перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. «Я вже шукала, хто допомагатиме мені на паркінгу, бо була впевнена, що жодний лікар не поїде під вибухами в пологовий», — згадує жінка. Ганна Тимченко народжувала на початку березня вдома в окупованій Бучі. А військовій медикині та захисниці Азовсталі Мар’яні Мамоновій судилося вагітною потрапити у колонію в Оленівці, де вона провела півроку в нелюдських умовах.

«Цим проєктом ми хочемо показати, що навіть під обстрілами, або після полону чи в окупованій Бучі, коли за вікном стоять танки, дулом розвернуті на твою кімнату, без води, без медичної допомоги і світла українські матусі роблять одну з найважливіших справ — народжують здорових дітей. І це неможливо зупинити. Так ми протистоїмо ворогу і продовжуємо життя нашої незламної нації», — розповідає креативна продюсерка фільму Саша Ткаченко.

Виробництво — Starlight Doc для телеканалу СТБ за підтримки фонду USAID

Керівниця напрямку Starlight Doc — Анастасія Штейнгауз

Креативні продюсерки — Саша Ткаченко і Анна Калина.

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Фотовиставка-присвята

З 13 до 21 травня, другий поверх ТРЦ Gulliver

вхід вільний

Вони ті, хто заглушили власним серцебиттям звуки вибухів для своїх крихіток. Ті, хто співав колискові, коли за вікном вили сирени. Хто зігрівав маленькі життя своїм світлом і теплом під час повних блекаутів. І створював їм безпеку силою своєї любові.

Героїнями фотопроєкту стали: військова медикиня Мар’яна Мамонова, співачка Світлана Тарабарова, ведуча каналу ICTV Вікторія Сеник, журналістка Олена Лунькова, співачка Марієтта, військова психологиня Вікторія Кравченко, медійниця Лідія Паньків, адвокатка Світлана Міцкевич, менеджерка Ганна Тимченко і продюсерка Ольга Шпачук.

Кожна з них стала мамою в різні етапи великої війни. Але разом вони уособлюють силу та незламність усіх українських матусь, які відважно народжують нових українців – у сховищах, в окупації, під час ракетних обстрілів чи блекаутів. І стають для них справжнім щитом, щоб життя нашої нації тривало.

Місцем експозиції фотопроєкту-присвяти став ТРЦ Gulliver – особлива локація у самому серці столиці, де сьогодні створюються сенси.

Історії незламних героїнь проєкту-присвяти “Мадонна. Життя триває” можна знайти у спецтемі на сайті Вікна.

Телеканал СТБ запрошує усіх українців в цей день об’єднатися разом в акції подяки незламним мамам під хештегом #УкраїнськіМадонни. Робіть дописи про матусь, чиї їсторії стали для вас прикладом незламності і сили, діліться власними історіями материнства під час великої війни або привітайте ту, кому хочете сказати “дякую” – всі ваші дописи потраплять в актуальне на офіційній сторінці СТБ у соцмережах.

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