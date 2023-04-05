Великдень 2023: рецепти і правила випікання смачної паски

Паски від суддів «МастерШеф»: рецепти від Ектора Хіменеса-Браво, Володимира Ярославського і Ольги Мартиновської
Вже зовсім скоро настане світле свято Великодня 2023. Якщо ви все ще не знайшли свій ідеальний рецепт святкової страви – редакція сайту STB.UA поспішає на допомогу вам. Читайте рецепти і правила випікання пасок від суддів кулінарного шоу «МастерШеф» у нашому матеріалі!
Паска «Панеттоне» від мами Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
- борошно – 560 г
- сухі дріжджі – 1 ст. л.
- білий цукор – 110 г
- тепле молоко (але не гаряче) – 120 мл
- сіль – ½ ч. л.
- цедра одного великого апельсину та одного лимону
- великі яйця – 4 шт.
- ванільний екстракт – 1 ч. л.
- м’яке вершкове масло кімнатної температури – 150 г
- золоті родзинки (дрібно порізані) – 75 г
- суха журавлина – 75 г
- карамелізовані апельсини – 75 г
- чорний шоколад (дрібно нарізаний) – 100 г
- форма для «Панеттоне» або форма 20 см у діаметрі з викладеним високо пергаментом, змащена вершковим маслом.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 40°C і вимкніть (залиште горіти світло).
- Помістіть дріжджі, 1 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру у невелику миску та змішайте. Додайте тепле молоко і перемішуйте, доки не побачите піну (5–10 хвилин).
- В іншій мисці змішайте міксером решту борошна, цукор, усю цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжджів та ваніль і перемішайте ретельно насадкою для тіста, поки все борошно не зникне. Накрийте плівкою і дайте відпочити в духовці 2–4 години, доки тісто не виросте в три рази.
- Вийміть тісто і перемішуйте насадкою для тіста 5 хвилин. Додавайте потроху вершкове масло, поки не перемішається. Кілька разів зішкребіть тісто зі стінок. Воно має стати еластичним та однорідним. Додайте сухі фрукти, карамелізовані апельсини та шоколад і вимішуйте ще одну хвилину.
- Змастіть маслом руки і дерев’яну дошку. Викладіть тісто і сформуйте кулю. Покладіть у форму для панеттоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем. Змастіть верхівку теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, накрийте плівкою і ще дайте відпочити в теплій духовці, доки не виросте втричі (2-3 години).
- Вийміть, зніміть плівку та випікате в духовці за 175°С 45–50 хвилин, поки зубочистка не виходитиме сухою. Якщо верхівка «панеттоне» ставатиме коричневою зарано, накрийте фольгою. Охолодіть та подавайте до святкового столу!
Паска від Ольги Мартиновської
Інгредієнти:
- борошно вищого сорту – 500 г
- морська сіль – 16 г
- цукор – 150 г
- живі дріжджі – 25 г (або 9 г сухих)
- вершкове масло – 200 г
- яйця – 8 шт.
- олія (краще оливкова другого віджиму чи будь-яка інша, але без різкого запаху) – 120 мл
- сушена вишня – 200 г
- зірочки бодяну – 3 шт.
- коньяк – 50 мл
- білий шоколад для глазурі – 300 г
- какао-масло для глазурі – 50 г
Приготування:
- Спочатку замочіть вашу вишню в коньяку і залиште на кілька годин.
- До речі, якщо ви не знайшли сушену вишню, візьміть заморожену і зробіть домашні цукати. Для цього потрібно розморозити ягоди і проварити в сиропі 2 хвилини (сироп: 100 мл води + 50 г цукру). Злити зайвий сироп через сито і відправити в духовку на 2-3 години за температури 90–100 градусів. Піде вся зайва волога, а ягоди при цьому залишаться соковитими, але вже не потечуть і не дадуть зайвий сік у тісто. З вишнею вийде дуже смачно.
- У чашу міксера помістіть борошно, дріжджі (покришіть або просто всипте сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішуйте гаком 5-6 хвилин.
- Вершкове масло наріжте кубиками, воно має бути не дуже холодним, але й не теплим (14-16 градусів).
- Додаємо масло, не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи.
- Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця та олію.
- Вимішуємо ще 10 хвилин.
- Важливий момент! Олію я ароматизую зірочками бодяну. Нагріваємо олію до 45–50 градусів разом з бодяном, охолоджуємо і залишаємо на кілька днів. Густа олія, особливо оливкова, дуже добрий абсорбент. Ви можете надати їй будь-якого смакового відтінку.
- Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину за кімнатної температури. Тісто любить також вологість. В ідеалі – 90% вологості.
- Обминаємо тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився внаслідок життєдіяльності дріжджів.
- Накриваємо знову харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12–16 годин.
- Форми змащуємо вершковим маслом, викладаємо кульки тіста, змащуємо верхівки яйцем і даємо підійти в тепленькому місці 2 години, вже нічим не накриваючи.
- Випікаємо за 150 градусів 20–30 хвилин. Усе залежить від розміру форми: 20–30 хвилин для паски вагою 300–400 грам. Для зовсім маленьких буде досить 15–18 хвилин.
Паска від Володимира Ярославського
Інгредієнти для першого тіста:
- ледь тепла вода – 200 мл
- сухі дріжджі – 8 г
- цукор – 20 г
- борошно – 100 г
- вершкове масло – 50 г
- цукор – 50 г
- яйця – 2 шт.
- борошно – 150 г
Приготування:
- У воду введіть цукор і сухі дріжджі, дайте їм активуватися 10-15 хвилин.
- Додайте борошно і дайте підійти під плівкою хвилин 40 у теплому місці.
- Окремо збийте м’яке вершкове масло з яйцями і цукром в однорідну масу і введіть борошно.
- Коли дріжджі збільшаться в 2-3 рази, введіть у них масляну суміш і добре перемішайте.
- Накриваємо плівкою і в холодильник на ніч – 8 годин (для прискорення залишити на 3 години в теплому місці).
- 125 г родзинок замочіть у 30 г бренді на ніч.
Інгредієнти для другого тіста:
- вершкове масло – 100 г
- цукор – 120 г
- жовтки – 3 шт.
- цедра лимона – 2 шт.
- цедра апельсина – 1 шт.
- мед – 40 г
Приготування:
- Дістаньте заздалегідь інгредієнти з холодильника – все має бути теплим.
- Усе добре збийте в однорідну масу.
- Змішайте з першим тестом і введіть 360 г борошна (тісто може взяти трохи більше – до 380-390 г). Найкраще це робити міксером (насадкою для тіста).
- Тепер замішуйте тісто насадкою безперервно 7-8 хвилин.
- Дайте 10 хвилин відпочити. І знову замішуйте тісто 7-8 хвилин насадкою. І ще раз повторити відпочинок і вимішування насадкою. Таким чином ми «розтягуємо» глютен – це важливо. Тісто стане пружним, еластичним і перестане липнути до рук.
- Додаємо 125 г цукатів (у мене журавлина), замочені родзинки і добре вимішуємо.
- Переносимо тісто в миску і даємо ще раз підійти – приблизно 2 години в теплому місці під плівкою.
- Тісто збільшилося в об’ємі в 2,5-3 рази. Замішуємо його руками вже на столі з використанням олії. Ділимо на 4 частини і кладемо в паперові форми діаметром 11 см, змащені маслом.
- Даємо добре розстоятися. Робимо на верхівці надріз навхрест і кладемо невеликий шматочок масла.
- Ставимо в розігріту до 175 градусів духовку і печемо 35 хвилин. Якщо потрібно, наприкінці приготування підійміть температуру, якщо не досить рум’яний верх.
- Готову паску проштрикніть внизу двома дерев’яними шпажками і залиште охолоджуватися, перевернувши вниз, наприклад, між двох дощок (вага однієї – 400 г і більше).
Сирна паска від Лізи Глінської
Інгредієнти:
- сир (жирністю 9-15%) – 1 кг
- жовтки – 160 г (8 шт.)
- сметана – 300 г (1,2 склянки об’ємом 250 мл, жирністю 15-20%)
- цукор – 160 г (0,8 склянки об’ємом 250 мл)
- вершкове масло – 200 г (м’яке, жирністю 82%)
- ванільний цукор або насіння ванілі – за бажанням
- світлі родзинки – 100 г (4 ст. л.)
- апельсинові цукати – 100 г (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або фундук)
Приготування:
- Промийте родзинки кілька разів у теплій воді, просушіть паперовим рушником.
- Перетріть сир через дрібне сито.
- Додайте жовтки, сметану, розтоплене вершкове масло.
- Перебийте занурним блендером до однорідності. Перекладіть у каструлю.
- Постійно помішуючи, на середньому вогні доведіть до паріння, але не кип’ятіть.
- Охолодіть, додайте родзинки і цукати.
- Якщо у вас немає форм, то ви можете використовувати одноразові пластикові формочки, відерця, паперові стаканчики – у дні кожного з них треба зробити дірочки чи будь-які інші отвори, через які буде стікати сироватка.
- Поставте форму догори дном у миску, поклавши в неї змочену водою марлю.
- Відправте в холодильник на кілька годин.
- Дістаньте масу з холодильника, перемішайте, щоб підняти з дна цукати, і перекладіть у пасочницю. Постукуючи, утрамбуйте, загорніть марлею, зверху покладіть гніт.
- Поставте форму з паскою в холодильник на добу. Акуратно злийте сироватку, переверніть, зніміть форму, потім зніміть марлю.
- Прикрасьте цукатами. Термін придатності сирної паски – не більше 72 годин.
Паска від Тетяни Литвинової
Інгредієнти для тіста:
- яйця — 30 шт. (30 жовтків і 20 білків)
- вершкове масло — 1 кг
- цукор — 2 кг
- сметана (домашні вершки) — 500 мл
- молоко — 1 л
- родзинки — 1 кг
- цукати — 700 г
- сік 1 лимона
- цедра 1 лимона і 1 апельсина
- ванільний цукор — 5—6 пак.
- сухі дріжджі «Др. Откер» — 10 пак.
- борошно вищого сорту — 4—5 кг (скільки візьме тісто)
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Приготування:
- Закип’ятіть молоко і додайте до нього трохи борошна, довівши до консистенції густої сметани. Дайте охолонути, щоб руці було тепло. Додайте дріжджі та залиште підніматися.
- Окремо збийте жовтки з цукром і білки з цукром. Обережно підмішайте все до опари, що піднялася, додайте борошно, довівши до стану густої сметани. Залиште підніматися.
- Розтопіть масло і додайте до нього сметану, сік лимона, цедру і ваніль. Додавайте борошно до такого стану м’якості тіста: воно має стати м’яким, пухким, трохи прилипати до рук. Не забивайте тісто борошном! Вимішувати доведеться довго, мінімум півгодини, адже тісто дуже здобне.
- Додайте помиті родзинки, присипані борошном, і рублені цукати. Цукати краще порубати в міксері, попередньо додавши в чашу міксера кілька ложок борошна, інакше цукати злипнуться в грудку. Якщо рубати доведеться ножем, то теж із борошном.
- Поставте тісто в тепле місце. Воно має збільшитися вдвічі, це займе від 1 до 1,5 години.
- Форми змастіть олією. Сформуйте гладкі клубочки і заповніть ними формочки на третину. Якщо форми паперові, то просто покладіть клубочки на дно.
- Випікати паску бажано на нижньому підпалі, за температури не більше 150—160 °C.
- Готові паски одразу дістаньте з металевих формочок. Якщо паски високі, то покладіть їх на кілька хвилин на чистий рушник, покатайте з боку на бік, щоб не залежався бочок.
- Змастіть гарячі паски глазур’ю.
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Інгредієнти для глазурі:
- яйця (білки) — 4 шт.
- цукор — 250 г
- лимонна кислота — 0,5 ч. л.
- цукрова пудра — 125 г
- ванільний цукор — 5 г (1 пакетик)
Приготування глазурі:
- Дуже важливо в приготуванні меренги, як основи глазурі, чисто відокремити білки від жовтків.
- Не менш важливо, щоб посуд, у якому будете збивати білки, був абсолютно чистим, без залишків води або жиру.
- Яєчні білки ретельно збийте в стійку піну, поступово додаючи до них звичайний та ванільний цукор, змішаний з лимонною кислотою.
- Цукор і лимонну кислоту починайте всипати не одразу, а лише через деякий час, коли білки вже зіб’ються в піну, схожу на мильну, інакше вони будуть мазатися.
- Коли збиті з цукром білки будуть добре триматися на вінчику, не звисаючи вниз, додайте до них цукрову пудру. Обережно перемішайте все ложкою.
Смачного та щасливого Великодня!
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