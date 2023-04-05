Шоколадні великодні яйця: рецепт покроково

Пасхальні шоколадні яйця: рецепт
05.04.2023
Таке частування на Великдень-2023 є також традиційним. Приготувати шоколадні яйця непросто, проте ви навчитеся робити справжній витвір кондитерського мистецтва. Детальний рецепт шоколадних пасхальних яєць читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Цукор – 700 г
- Вершкове масло – 125 г
- Згущене молоко – 300 г
- Мед – 2 ст. л.
- Ванілін – 1 ч. л.
- Жовтий харчовий барвник – кілька крапель
- Гіркий чорний шоколад – 250 г
Приготування:
- Розтопити вершкове масло в сотейнику (на повільному вогні). До кипіння не доводьте.
- В окремій мисочці змішайте мед, згущене молоко, цукор, ваніль, харчовий барвник. В отриману суміш додайте розтоплене масло і перемішайте. Накрийте отриману рідину плівкою, залиште на 4 години.
- Поламайте шоколад на дрібні шматочки і розтопіть на водяній бані.
- З медової маси зробіть цукерки у вигляді яєць. Потім покрийте їх глазур’ю.
- Кожне яйце необхідно насадити на виделку і помістити у шоколад.
- Викладіть наші особливі пасхальні яйця на папір для випічки, щоб шоколад на них повністю застиг.
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