Борщ-сухпайок: рецепт

Точний рецепт борщу-сухпайку

Український борщ ― це наш генетичний код, у кожної господині він різний, та для нас він єдиний. Існує думка, що як немає вдома звареного борщу, то немає чого їсти. Тому ми не можемо залишити наших захисників без такого стратегічного запасу. Щоб полегшити його приготування в таких складних і екстремальних умовах, робимо борщ у вигляді сухпайка ― сухого напівфабрикату. З пакетика із сухими овочами вагою 300 г можна приготувати 7 літрів борщу. Достатньо зварити бульйон і додати томатну пасту. Готова суміш уже містить усі необхідні інгредієнти: картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю і приправи. Учасниця шоу «МастерШеф» Ірина Маленко поділилася рецептом сухої суміші «Борщ червоний».

Інгредієнти:

буряк

картопля

цибуля

морква

капуста

болгарський перець

корінь селери

зелень

сіль

приправи (перець чорний, паприка, сухий часник)

Окремо до набору додаємо:

тушкованка ― 1 банка

томатна паста ― 1 стик

Спосіб приготування:

Усі сирі овочі, крім цибулі, капусти і селери, перед сушінням треба проварити. Картоплю й моркву почистити і відварити 10―15 хв (не переварити!), нарізати тонкою соломкою. Буряк відварити в кожусі, почистити, нарізати тонкою соломкою. Селеру почисти, нарізати тонкими слайсами (можна слайсером або економкою). Цибулю нарізати півкільцями або чвертькільцями. Капусту нашинкувати. Усі овочі по черзі добре просушити в сушарці за температури 55―60°С ― до хрусткого стану, щоб потім не було плісняви. Формуємо суху суміш:

140 г картоплі;

35 г капусти

25 г моркви

50 г буряку

10 г селери,

25 г цибулі,

5 г болгарського перцю

перець горошком ― 5―6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого часнику, 1 ч. л. сухої зелені (можна замінити приправою «10 овочів»)

лаврове листя ― 1 шт.

сіль

Якщо без селери, то беремо 150 г картоплі (якщо це суп, то замість капусти і буряка додають гречку, рис або локшину).

Спосіб приготування борщу:

7 л води довести до кипіння. Суміш з пакету всипати у киплячу воду і проварити 15―20 хв. Додати тушкованку або іншу консерву на свій смак, томатну пасту. Довести до кипіння.

Можна піти трішки іншим шляхом: просушені овочі та м’ясо подрібнити в кутері або потужному блендері. Таку борщову заготовку можна просто залити окропом.

Смачного!

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