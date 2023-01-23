Манікюр 2023: тренди модного манікюру

Манікюр 2023: натхнення та тренди року

Що відбуватиметься у світі дизайну нігтів у найближчий рік? Шукаєте невимушений дизайн цього сезону? Редакція STB.UA готова вам допомогти. У 2023 році пошук правильних відтінків, що доповнюватимуть ваше вбрання, може мати велике значення. Чи то класичний червоний чи улюблений нюд. Тож якщо вам потрібне натхнення, ми створили путівник по манікюрах, які обов’язково потрібно спробувати у 2023 році.

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Нюдовий манікюр 2023

Незважаючи на те, що нюдовий манікюр є базовим, він ніколи не виходить із моди. Як класичний варіант для повсякденного образу, це ідеальне натуральне полотно і для будь-якого сезону.

Класичний червоний манікюр 2023

Класичний червоний залишається завжди поза порою року. Такий манікюр здатний додати шарм будь-якому образу. Оскільки червоний колір говорить багато про що: вашу сміливість, впевненість в собі, любов та пристрасть до життя!

Французький манікюр та тонкі лінії 2023

Ці тонкі лінії на кінчиках нігтів можуть виглядати більш елегантно, якщо їх стилізувати з пальто, що добре сидить, і парою простих черевиків. Не забувайте, що френч не завжди має бути білим. Як щодо того, щоб вибрати кольори яскравіші?

Чорний манікюр 2023

Вже встигли подивитися Венздей? А надихнутися класичним чорним? А що, якщо покрити базовий чорний лак топом із блискітками? Мерехтливі темні нігті — це безперечно тренд 2023 року.

Молочний або білий манікюр 2023

Білі нігті ніколи не виглядають нудно. Білий впевнено продовжує робити будь-який образ свіжішим і легшим. Особливо якщо ваш гардероб складається з класичних білих сорочок, бежевих кашемірових светрів і синіх джинсів прямого крою.

Манікюр без покриття 2023

Лаконічний, простий, стильний і вишуканий.

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