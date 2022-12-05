Імбирне печиво: топ-5 простих рецептів

Такі ласощі сподобаються вашим рідним. Учасники «МастерШеф» поділилися з STB.UA рецептами імбирного печива, яке можна легко приготувати в домашніх умовах. Знадобиться всього година-півтори вашого часу! Отже, топ-5 рецептів імбирного печива!

Інгредієнти:

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Приготування:

У каструлі необхідно змішати мед, цукор, спеції.

Поставте суміш на плиту (на повільний вогонь), помішуйте і розтоплюйте до появи бульбашок.

Після закипання додайте соду і вершкове масло. Розмішайте до розчинення.

Потім зніміть з вогню і дайте рідині охолонути.

Додайте яйце і все дуже добре перемішайте.

Додайте борошно і замісіть тісто.

Дайте йому відпочити близько 15 хвилин.

Розкатайте тісто і віріжте фігурки.