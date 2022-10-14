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З вами ми непереможні: з Днем захисників і захисниць України!

14.10.2022

З Днем захисників і захисниць України! Ви наш щит, який оберігає всю країну від ворожої напасті. Ви – наша віра у велику перемогу. Дякуємо кожній і кожному за те, що хоробро б’єтеся за нас та наших дітей. З вами ми непереможні!

Video: З вами ми непереможні: з Днем захисників і захисниць України!


З Днем захисників і захисниць України! Ви наш щит, який оберігає всю країну від ворожої напасті. Ви – наша віра у велику перемогу. Дякуємо кожній і кожному за те, що хоробро б’єтеся за нас та наших дітей.

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