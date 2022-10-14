З вами ми непереможні: з Днем захисників і захисниць України!

З Днем захисників і захисниць України! Ви наш щит, який оберігає всю країну від ворожої напасті. Ви – наша віра у велику перемогу. Дякуємо кожній і кожному за те, що хоробро б’єтеся за нас та наших дітей. З вами ми непереможні!