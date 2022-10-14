С вами мы непобедимы: с Днем защитников и защитниц Украины!

С Днем защитников и защитниц Украины! Вы наш щит, который оберегает всю страну от вражеской напасти. Вы – наша вера в великую победу. Спасибо каждой и каждому за то, что храбро сражаетесь за нас и наших детей. С вами мы непобедимы!