С вами мы непобедимы: с Днем защитников и защитниц Украины!
14.10.2022
С Днем защитников и защитниц Украины! Вы наш щит, который оберегает всю страну от вражеской напасти. Вы – наша вера в великую победу. Спасибо каждой и каждому за то, что храбро сражаетесь за нас и наших детей. С вами мы непобедимы!
Video: С вами мы непобедимы: с Днем защитников и защитниц Украины!
С Днем защитников и защитниц Украины! Вы наш щит, который оберегает всю страну от вражеской напасти. Вы – наша вера в великую победу. Спасибо каждой и каждому за то, что храбро сражаетесь за нас и наших детей.