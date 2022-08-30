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Запечені яблука: простий рецепт від дієтологині Світлани Фус

30.08.2022

Корисна страва, яку можна приготувати і зберігати в холодильнику кілька днів, ―  запечені яблука.⁣⁣⠀Як їх правильно приготувати? Читайте рецепт запечених яблук від дієтологині Світлани Фус просто зараз!

Запечені яблука: простий рецепт

Інгредієнти:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • яблука⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • горіхи⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • мед⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • кориця⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Спосіб приготування:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  1. Видалити з яблук серцевину⁣⁣.
  2. Подрібнити горіхи.⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  3. Начинити яблука горіхами⁣⁣.⠀⁣⁣⠀
  4. Додати мед і корицю⁣⁣.⠀⁣⁣⠀
  5. Запікати 15―20 хвилин за температури 200 °С.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Також можна додати кисломолочний сир, попередньо перемішавши його з яйцем і ваніллю. Так десерт стане тривнішим і його можна споживати як повноцінний перекус. Запечені яблука перетравлюються краще, ніж свіжі. Вони містять пектин, який сприятливо впливає на слизову оболонку шлунка. Незважаючи на термічну обробку, запечені яблука зберігають певну кількість вітамінів.

Смачного!

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