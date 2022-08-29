ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсоні: офіційні коментарі

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян. Бойовики так званої «ДНР» відійшли зі своїх позицій в Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою. Деталі – далі в матеріалі.

Фото – GettyImages

Про це повідомляє оперативне угрупування військ «Каховка».

«109 полк “ДНР” відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою», — йдеться в повідомленні.

На кадрах відео можна побачити закривавленого російського окупанта, який каже, що українські військові прорвали першу лінію оборони. А також, що українська армія працює важкою артилерією, танками та авіацією.

Прорив ЗСУ підтвердила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк.

Підтвердив прорив ЗСУ і депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його даними, географія знищення окупантів розширюється.

Військові закликають до інформаційної тиші на тлі новин про контрнаступ у Херсонській області: «Військова операція вимагає тиші. Те, що зараз такий ажіотаж викликають новини з фронту, це не правильно. В умовах інформаційної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони надихають, мають провестися і мати логічне завершення і лише тоді вони можуть бути результативними», – повідомила керівник об’єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 47 100 військовослужбовців.

Також президент Володимир Зеленський 28 серпня провів таємну нараду з силовиками та пообіцяв, що її наслідки окупанти відчують зовсім скоро на собі.

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