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ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области

29.08.2022

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян. Боевики так называемой ДНР отошли от своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Подробности – далее в материале.

ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсоне: официальные комментарии

Фото — GettyImages

Об этом сообщает оперативная группировка войск «Каховка».

«109 полк «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя», — говорится в сообщении.

На кадрах видео можно увидеть окровавленного российского солдата, признающегося, что украинские военные прорвали первую линию обороны. А также, что украинская армия работает тяжелой артиллерией, танками и авиацией. 

Прорыв ВСУ подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.

ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсоне: официальные комментарии

Подтвердил прорыв ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его данным, география уничтожения оккупантов расширяется.

ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсоне: официальные комментарии

Военные призывают к информационной тишине на фоне новостей про контрнаступление в Херсонской области: «Военная операция требует тишины. То, что сейчас такой ажиотаж вызывают новости с фронта, это не правильно. В условиях информационной войны нужно осознавать, что какие-либо действия, даже если они вдохновляют, должны провестись и иметь логическое завершение и только тогда они могут быть результативными», – сообщила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери россии составили 47 100 военнослужащих.

Также президент Владимир Зеленский 28 августа провел тайное совещание с силовиками и пообещал, что его последствия оккупанты ощутят совсем скоро на себе.

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