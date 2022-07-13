Перша річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з 1 роком шлюбу

1 рік шлюбу: як називається і що прийнято дарувати

Перший рік спільного життя у шлюбі має назву Ситцеве весілля. Молодят зазвичай обдаровують виробами з тканин: постільна білизна, рушники, скатертини і т.д. Річниця неспроста отримала таку назву. Воно з’явилося ще в давнину, коли ситець використовували для сповивання немовлят. Через рік спільного життя у пари народжувалась дитина.

Як святкують ситцеве весілля

Більшість пар воліють відзначати першу річницю в домашній обстановці, оскільки вона найбільш близька до тематики дати. На святкування звуть друзів та близьких родичів, які були присутні на одруженні. Якщо немає бажання приймати гостей вдома, подружжя святкує ситцеве весілля у ресторані. При цьому обирають найрозкішніший заклад міста. Зовсім не обов’язково запрошувати багато гостей, річницю можна відзначити і вдвох. Такий романтичний вечір зміцнить шлюб і запам’ятається надовго. Оздоблюють приміщення для святкування скромно. Вибирають скатертину з ситцю, при бажанні прикрашають її мереживом. Як елементи декору використовують банти з шовку, ситця або шифону, стрічки, хусточки. Стіл прикрашають свічками та квітами.

Ідеї ​​подарунків для подружжя

Традиційними подарунками вважаються вироби із ситцю. Дружині можна подарувати нічну ситцеву сорочку, а чоловікові просту сорочку. Якщо трохи відійти від тематики першої річниці, дружині подарують: сертифікат на покупки в її улюбленому магазині; інтимна білизна; парфум; ювелірні прикраси. Чоловікові припадуть до смаку такі подарунки: незвичайна футболка з яскравим принтом; портмоне; краватка з неординарним затискачем; набір пікнік або риболовля.

Варіанти презентів від гостей

Щоб не відходити від традицій, подаруйте сімейній парі такі презенти із ситцю: постільна білизна; серветки та скатертину; набір рушників; штори; картину, вишиту власноруч; носові хусточки; парні футболки.

Привітання у віршах та прозі:

День сьогодні незвичайний

Річниця весілля вашого.

Нехай любов’ю безмежною

Почуття повнішають, як раніше!

Нині ситцева дата,

Цілий рік живете разом

І романтикою обійнято,

Ніби наречений з нареченою!

І веде вас у далечінь дорога

До нових, світлих пригод,

Нехай там буде багато щастя

І гарних вражень!

***

Ситцеве весілля – цілий рік, проведений разом. Це і чудовий і дуже складний період! Вітаю з таким високим досягненням – першим справжнім рубіжем спільного життя! Бажаю, щоб річниць було ще дуже багато, і всі вони були щасливими, чистими та красивими! Вірності вам у любові, терпіння у побуті, щастя та радості в душі, ласки та ніжності у серці! Підтримки та допомоги, взаєморозуміння та нескінченного кохання!

***

Перша річниця весілля — зворушливе і незабутнє свято. До цього моменту молодій парі вже є, про що згадати, з чого посміятися і чому порадіти. Поділіть цей день з близькими людьми, які були присутні при створенні сім’ї, щоб знову відчути себе молодятами та на довгі роки вперед зберегти відчуття безхмарного щастя.

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