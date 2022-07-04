Ворожіння на Івана Купала від Олени Куриливої

Ворожіння в ніч на Івана Купала — одна з улюблених розваг дівчат. Кажуть, що купальська ніч з 6 на 7 липня особлива. І всі, хто любить містику, можуть скористатися цим чарівним часом, аби дізнатися більше про своє майбутнє. Експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова поділилась найпопулярнішими та найдієвішими ворожіннями на Івана Купала.

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Ворожіння на Івана Купала з вінком

Молода дівчина, яка хоче дізнатися про свого судженого, плете вінок з трав. Потім вставляє в нього лучину і пускає по воді. Далі все залежить від поведінки вінка:

якщо вінок швидко відпливе від берега — це обіцяє щасливе життя і хорошого чоловіка;

— це обіцяє щасливе життя і хорошого чоловіка; якщо вінок відразу потоне — хлопець розлюбить дівчину, в цьому році вона не вийде заміж;

— хлопець розлюбить дівчину, в цьому році вона не вийде заміж; якщо вінок попливе далі вінків подруг — дівчина буде найщасливішою;

— дівчина буде найщасливішою; якщо лучина довго не буде гаснути — життя буде довгим (а якщо згасне швидко — коротким).

Ворожіння на папороті

Це ворожіння допоможе визначитися тим дівчатам, до яких залицяються відразу кілька хлопців. У купальську ніч потрібно взяти для кожного претендента по гілці папороті (позначити їх кольоровими нитками, щоб не переплутати). Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Хлопець, задуманий на гілочку, що спливла першою, буде судженим.

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Ворожіння на багатті

Для цього ворожіння на Івана Купала треба змайструвати ще один вінок, а вночі кинути його в багаття:

якщо вінок на льоту перехопив якийсь хлопець — це суджений;

— це суджений; якщо вінки дівчат попадуть в багаття, то першою заміж вийде та, чий вінок згорить першим.

Дівчата з парою ворожать на багатті так: беруться за руки з хлопцями і стрибають через багаття:

якщо руки розімкнулися — пару чекає розлука;

пару чекає розлука; якщо руки залишилися зчепленими — пара довго житиме разом.

Ворожіння по колах на воді

Це ворожіння на Івана Купала добре тим, що проводиться в домашніх умовах. Можна використовувати воду, набрану в звичайний тазик. Для початку потрібно загадати бажання, наприклад, за кого і як скоро хочеться вийти заміж, а потім кинути у воду камінчик і рахувати кола:

якщо буде парна кількість — бажання збудеться;

— бажання збудеться; якщо непарна — на жаль, ні.

Ворожіння на ромашці

Беруться дві квітки ромашки (одна — дівчина, інша — її коханий) і акуратно кладуться у воду:

якщо ромашки попливуть разом — пара буде щаслива разом;

— пара буде щаслива разом; якщо розійдуться — пара скоро розпадеться.

Ворожіння на травах

У купальську ніч потрібно нарвати різних трав та квітів, а повернувшись додому, заховати букет під подушкою. Прокинувшись вранці, слід роздивитися трави: якщо дівчина нарахує 12 різних трав, в цьому році вона, швидше за все, вийде заміж.

Ворожіння на свічках

Розтоплюється віск свічки, а потім виливається в тазик з водою:

якщо віск у воді набув обрисів кільця або свічки — це до весілля;

— це до весілля; якщо віск набув обрису серця — до кохання;

— до кохання; якщо віск набув обрису зірки — до удачі;

— до удачі; якщо віск набув обрису квітки — до нового залицяльника;

— до нового залицяльника; якщо віск набув обрис фігури людини — до друга.

Ворожіння на коренях

Для цього ворожіння на Івана Купала треба зібратися з подружками, одягтися в чисту білу одежу і босоніж вийти на галявину. Далі кожній дівчині слід по черзі висмикнути із землі якусь рослину з коренем. За зовнішнім виглядом кореня стане ясно, як виглядатиме суджений:

якщо корінь довгий — хлопець буде струнким і високим;

— хлопець буде струнким і високим; якщо корінь короткий — майбутній чоловік буде невисоким і повненьким;

— майбутній чоловік буде невисоким і повненьким; якщо корінь викривлений — людина буде нещира;

— людина буде нещира; якщо корінь рівний та гладкий — суджений буде порядним і відвертим.

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