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Черешневий сорбет: рецепт у домашніх умовах від фіналістки «МастерШеф»
15.06.2022
Сорбет легко можна приготувати в домашніх умовах. Основою цього популярного італійського десерту можуть бути практично будь-які ягоди і фрукти. Сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбету від суперфіналістки «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи читайте в нашому матеріалі!
Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це до того ж подарує неповторний аромат і не дасть сорбету дуже затверднути.
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Інгредієнти:
750 г черешні
1 невеликий лимон
1 жменя листя м’яти
50 г цукрової пудри
1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого)
Приготування:
Очистити черешню від кісточок. М’якоть скласти в чашу блендера і подрібнити в пюре.
Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер. Добре перемішати і відправити на 1-2 год. в морозильну камеру.
Дістати масу, збити ще раз і повернути в морозильник на 2 год.
За 45 хв. до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.
Смачного!
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