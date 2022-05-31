Місячний календар на червень 2022: коли молодик і повня у червні 2022

Місячний календар на червень 2022
31.05.2022
Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я, психіку й поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати у червні, варто прочитати місячний календар на червень 2022 року.
Більше на тему: Місячні затемнення 2022: коли і до чого готуватися
Коли молодик і повня у червні 2022 року
- Дата повні у червні 2022 року ― 14 червня о 13:51.
- Дата молодика у червні 2022 року ― 29 червня о 04:52.
Якщо в вірите у вплив Місяця на ваше життя та ваші справи, уважно слідкуйте за фазами Місяця у червні ― цього разу повня та Молодик ділять місяць майже навпіл.
Фази Місяця за числами у червні 2022 року
- Зростаючий місяць ― з 1 по 13 червня і 30 червня 2022.
- Повня ― 14 червня о 13:51.
- Спадний місяць ― з 15 по 28 червня 2022.
- Молодик ― 29 червня о 04:52.
Сонячних та місячних затемнень у червні 2022 року не буде.
Червень 2022 ― вдалі дні та невдалі дні місяця
- Вдалі дні на червень 2022 : 2, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30.
- Невдалі дні на червень 2022: 3, 4, 28.
- Нейтральні дні на червень 2022: 1, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17-19, 21-27, 29.
Більше на тему: Місячний календар садівника-городника на червень 2022
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+